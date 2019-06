Vor EM-Auftakt der deutschen U21: UEFA leistet sich peinliche Spionage-Panne

Trainer Stefan Kuntz reagiert fair

Peinliche Panne der UEFA! Das geheime Abschlusstraining vom deutschen U21-Gegner Dänemark wurde via Stream übertragen. Das Trainerteam um Stefan Kuntz reagierte allerdings fair.

Udine - Die deutsche U21 steht kurz vor dem EM-Auftakt gegen Dänemark in Italien und San Marino. Im Vorfeld der Partie kam es allerdings zu einem großen Patzer seitens der UEFA. So wurde das Abschlusstraining der Dänen, das eigentlich streng geheim sein sollte, auf einer Webseite veröffentlicht und war somit für alle Nationen und Scouts sichtbar. Das deutsche Team hatte also die große Chance, den Gruppengegner auszuspionieren. Das berichtet dieBild und beruft sich dabei auf „Berater-Kreise“.

U21-EM: Spionage-Panne vor Spiel Deutschland - Dänemark

Opfer Dänemark hatte allerdings großes Glück. Das deutsche Trainerteam um Stefan Kuntz ließ die Spionage-Chance ungenutzt. Laut der Bild bekam Kuntz die Information, sich das Training anschauen zu können, verzichtete allerdings und wies jeden an, sich das Video nicht runterzuladen. Der Fair-Play-Gedanke hätte bei Kuntz absolute Priorität.

U21-EM: Kuntz informiert UEFA über die peinliche Panne

So wird ein Mitarbeiter von Kuntz zitiert: „Das war für ihn sofort klar - er will nur und ausschließlich mit fairen Mitteln kämpfen. Kuntz hat sogar die UEFA über ihren Fehler informiert und persönlich mit Dänen-Trainer Niels Frederiksen telefoniert.“

Durch die Sichtung des Materials hätte Kuntz möglicherweise Einblicke in die taktische Ausrichtung und die Startaufstellung seines Gegners kriegen können. Die letzten Trainingseinheiten vor den Spielen werden in der Regel schwer bewacht, es werden sogar Sicherheitsleute eingestellt, um das Stadion vor möglichen Gegner-Scouts und Pressevertretern zu schützen. Für seine Aktion bewirbt sich Stefan Kuntz wohl sicherlich für einen Fair-Play-Preis.

