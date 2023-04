UEFA entschuldigt sich beim FC Bayern für Nagelsmann-Scherz – und zieht knallharte Konsequenz

„Einen Penny für die Gedanken von Nagelsmann“

Für Spott brauchte der FC Bayern nach seiner 0:3-Pleite gegen Manchester City nicht zu sorgen. Sogar die UEFA mischte sich ein – jetzt entschuldigt sie sich.

Update vom 13. April, 8.21 Uhr: Der FC Bayern ging am Dienstag in Manchester baden. Der Betreuer des UEFA-Live-Tickers ließ es sich einen Seitenhieb auf den Rauswurf von Julian Nagelsmann nicht nehmen. Der kurze „Spaß“ hat für ihn nun fatale Folgen.

Wie die UEFA in einem offiziellen Statement bekannt gab, wird der Verfasser des Spruchs „ein Penny für die Gedanken von Julian Nagelsmann“ nicht mehr für den zur Neutralität verpflichteten Verband arbeiten.

„Die Nachricht wurde von einem freien Mitarbeiter gepostet, der nicht mehr mit der UEFA zusammenarbeiten wird. Die UEFA hat sich privat bei Bayern München entschuldigt“, schrieb die UEFA. Für den FC Bayern wird das nur ein schwacher Trost sein.

FC Bayern verliert gegen Manchester City – jetzt braucht es ein Wunder

Erstmeldung vom 12. April: München – Ordentlich gespielt, am Ende aber trotzdem mit 0:3 verloren. Das klingt eigentlich so gar nicht nach dem FC Bayern.

Doch selbst die Münchner Beteiligten konnte sich das Ergebnis im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Manchester City nicht so recht erklären. Thomas Tuchel gab sich trotz der herben Niederlage nach Spielende „schockverliebt“ in seine Mannschaft, Thomas Müller tat sich bei der Analyse schwer, fand das Ergebnis „katastrophal“ und „schwer zu akzeptieren“.

Manchester City: Ederson - Akanji, Aké, Dias - Silva, Stones, Rodrigo, Grealish - Gündogan, De Bruyne (68. Alvarez) - Haaland FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies (80. Cancelo) - Goretzka, Kimmich - Coman, Musiala (69. Mané), Sané - Gnabry (80. Müller) Tore: 1:0 Rodrigo (27.), 2:0 Silva (70.), 3:0 Haaland (77.)

Thomas Tuchel im Pech: FC Bayern kassiert bittere 0:3-Schlappe bei Manchester City

Doch Fakt ist: Diese Spielzeit ist für den Deutschen Rekordmeister in vielerlei Hinsicht eine ganz besondere. Denn trotz des Trainerwechsels in der Länderspielpause, da die Bayern-Bosse die ausgerufenen Ziele in Gefahr sahen, droht nach nicht einmal drei Wochen Thomas Tuchel eine weitere „Ein-Titel-Saison“.

DFB-Pokal? Futsch! Champions League? So gut wie ausgeschieden! Bleibt nur noch die Bundesliga – und selbst da ist es sehr, sehr eng. Klar, dass Oliver Kahn und Co. für ihre Entscheidung, Julian Nagelsmann in der heißesten Phase der Saison zu entlassen, nun Kritik kassieren. Vor allem in den Sozialen Medien setzte es dafür Häme.

Selbst die UEFA spottet über Tuchel-Elf: „A penny for Julian Nagelsmann‘s thoughts right now“

Am Dienstagabend gab‘s nun aber sogar Spott von offizieller Seite! Im UEFA-Ticker zum Spiel der Bayern bei Manchester City schrieb der Europäische Fußball-Verband in 74. Minute (beim Stand von 0:2): „A penny for Julian Nagelsmann‘s thoughts right now“ (dt. „Einen Penny für die aktuellen Gedanken von Julian Nagelsmann“).

Solche Sätze liest man sonst nur auf Twitter und Co. Aber ein bissiger UEFA-Kommentar zum Trainer-Wechsel bei den Bayern? Die Bild sprach dabei schon von einem Eklat.

Hohn und Spott für FC Bayern – aber Oliver Kahn gibt sich kämpferisch

Als wäre das vermutliche Champions-League-Aus der so stolzen Bayern nicht schon schlimm genug, müssen sie sich nun auch noch Hohn und Spott gefallen lassen. Der Traum vom Triumph in der Königsklasse scheint so gut wie ausgeträumt, auch wenn Oliver Kahn auf der Bankettrede nach dem Spiel angab, schon „Unglaubliches im Fußball erlebt“ zu haben.

Von offizieller Seite war in Bezug auf den Spott-Ticker bislang übrigens weder von der UEFA noch vom FC Bayern etwas zu hören. (smk)

