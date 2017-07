Nach Antrag gegen Ismaik: Präsident hat „Kopfschmerzen“

Mitglieder stimmen gegen Investor

Die Mitglieder des TSV 1860 München haben sich bei der Versammlung für einen Ausschluss von Investor Hasan Ismaik ausgesprochen. Doch die Trennung könnte kompliziert werden.

München - Viele Fans feiern die Emanzipation ihrer Löwen von Hasan Ismaik - den Vereinsbossen beim TSV 1860 München aber schwant Übles. Kurz nach dem sportlich verheißungsvollen Saisonstart in der Fußball-Regionalliga haben sich die Münchner mit einem krachenden Votum gegen Geldgeber Ismaik - mal wieder - in eine prekäre Lage manövriert. Innerhalb eines halben Jahres soll sich der Verein vom jordanischen Geldgeber trennen, so lautete der reißerische Antrag, den die Sechziger bei ihrer Mitgliederversammlung am Sonntag mit großer Mehrheit annahmen. „Wir wissen noch nicht genau, was das für Konsequenzen haben wird“, sagte Präsident Robert Reisinger der tz.

Formal wurde das Präsidium durch die Mitglieder aufgefordert, nach Zustimmung des Verwaltungsrats den Kooperationsvertrag mit Ismaiks Firma HAM International binnen sechs Monaten zu kündigen. Inwieweit das Votum bindend ist und welche konkreten Folgen daraus entstehen, das werden wohl nun Anwälte und notfalls Gerichte klären müssen.

Ismaik: „1860 steht nicht zum Verkauf“

Davon geht auch Ismaik aus, der von Münchner Merkur und tz am Montag mit den Worten zitiert wurde: „Ich besitze 60 Prozent der Anteile, die finale Entscheidung wird ein Gericht treffen.“ Das Misstrauensvotum scheint ihn nicht zu beeindrucken - er sträubt sich weiter gegen einen Rückzug. „Meine Antwort auf alle Vorgänge auf der Mitgliederversammlung lautet: Der Club steht nicht zum Verkauf.“ An der Grünwalder Straße steht also eine schmutzige Scheidung bevor.

Der arabische Unternehmer war 2011 bei den Löwen eingestiegen, hatte den Traditionsclub mit etlichen Millionen vor der Insolvenz bewahrt und seitdem weiteres Geld zur Verfügung gestellt. Adäquaten Erfolg gab es aber nicht - im Gegenteil: Nach sechs Chaosjahren inklusive vieler Trainer- und Manager-Wechsel endete die Talfahrt jüngst im Zweitliga-Abstieg. Weil Ismaik 1860 dann rund zehn Millionen Euro verwehrte, mussten die Löwen gar in die 4. Liga.

331 Mitglieder stimmen Antrag zu

Dafür - und überhaupt die vergangenen Jahren - soll Ismaik nun büßen, das wurde aus der Rede von Ulla Hoppen klar. Als Vereinsmitglied hatte sie den Antrag gegen Hasan Ismaik eingebracht, welcher ein „Vertragsbrüchiger“ sei, darüber hinaus cholerisch und erpresserisch. 331 der nach fast zehn Stunden Versammlung noch anwesenden Mitglieder stimmten für den Antrag. 56 waren dagegen, darunter auch Reisinger.

Immerhin wurde der Passus, wonach Ismaik „unverzüglich“ gekündigt werden soll, noch gestrichen. Aber wie kündigt man überhaupt einem Mehrheitseigner wie Ismaik?

Wie es nun mit 1860 und dem Geldgeber aus Abu Dhabi weitergeht

, scheint offen. „Ich habe Kopfschmerzen dabei“, hatte Präsident Reisinger schon vor der Abstimmung gesagt.

Die Wogen dieses Sonntagabends waren von München bis nach Singapur geschwappt, wo Uli Hoeneß zum mal wieder kriselnden Stadtrivalen befragt wurde. „Solange dieses Hickhack um den Herrn Ismaik nicht beendet ist, wird Sechzig nicht weiterkommen“, sagte der Präsident des FC Bayern und ließ sich einen kleinen Wink nicht entgehen.

Mitglieder bestätigen Reisinger als Präsidenten

Hoeneß horcht bei möglichem neuen Investor auf

Er erinnerte an Berichte, wonach der Münchner Geschäftsmann Gerhard Mey aus der Fahrzeugindustrie an ein Engagement bei 1860 denke. „Als ich vor einigen Wochen gelesen haben, dass der Gesellschafter von Webasto offensichtlich Interesse hat, da einzusteigen, wenn der Ismaik da aufhören würde, da habe ich mir gedacht, hoppla, das wäre mal eine Sache, die man ernst nehmen sollte“, sagte Hoeneß.

Über einen Kauf von Ismaiks Anteilen an Mey wird ebenso spekuliert wie über eine Kapitalerhöhung. Den Gesprächen über die Zukunft hat die Mitgliederentscheidung allem Anschein nach nicht geholfen. „Das wird die Verhandlungen nicht leichter machen“, klagte Reisinger.

Kommentar zur Löwen-Versammlung: Drei Watschn für Ismaik

