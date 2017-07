Transferfenster zu: Aubameyangs Wechsel nach China geplatzt

80 Millionen Euro wurden geboten

Die Spekulationen um einen Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang reißen nicht ab. Doch eins ist klar: Nach China zieht es den BVB-Stürmer nicht, denn dort ist das Transferfenster bereits zu.

Dortmund/Tokio - Pierre-Emerick Aubameyang bleibt bei Borussia Dortmund - vorerst. Denn ein Wechsel nach China zu Tianjin Quanjian ist vom Tisch. Um 18 Uhr deutscher Zeit schloss das Transferfenster im Reich der Mitte, somit können die dort ansässigen Vereine keine Spieler mehr verpflichten. Im Raum stand eine Ablösesumme von 80 Millionen Euro für den Gabuner, der am Freitag mit seinem Team zur Asienreise in Tokio landete. In Japan und China wird Borussia Dortmund einige Testspiele gegen europäische Top-Klubs bestreiten - und das vorerst mit Aubameyang.

