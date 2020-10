Transfer-Ticker am Deadline Day: Bayern verleiht Eigengewächs schon wieder - Hertha holt Arsenal-Star

Letzer Tag der Wechselperiode

+ © David Inderlied/dpa Hansi Flick und Hasan Salihamidzic suchen nach Verstärkungen für den FC Bayern. © David Inderlied/dpa

Der 5. Oktober ist der letzte Tag der Transferperiode. Die wichtigsten Wechsel gibt es hier in unserem Ticker zum Deadline Day.

Am Deadline Day wird es traditionell spannend.

wird es traditionell spannend. Welche Transfers werden am 5. Oktober noch getätigt? Hier gibt es eine Übersicht.

werden am noch getätigt? Hier gibt es eine Übersicht. Dieser News-Ticker wird laufend aktualisiert.

10.35 Uhr: Beim FC Bayern München scheint sich am letzten Tag noch einiges zu tun. So soll nun auch noch Adrian Fein vor einer Leihe stehen. Anscheinend geht es zur PSV Eindhoven, wie die Sport Bild berichtet. Der gebürtige Münchner wurde zuletzt schon leihweise an Jahn Regensburg und den HSV abgegeben. Auch Sturm-Talent Joshua Zirkzee wurde am Sonntag noch mit einem Leih-Transfer in Verbindung gebracht.

Der nächste Abgang: Bayern-Youngster Adrian Fein steht vor einer Leihe zum PSV Eindhoven. #FCBayern @SPORTBILD @BILD_Sport — Tobi Altschäffl (@altobelli13) October 5, 2020

Deadline Day: Transfer-News im Überblick - Hertha BSC leiht wohl Arsenal-Star Guendouzi

Erstmeldung vom 5. Oktober, 9.19 Uhr: München - Ein Tag voller Hochspannung! Die Transferperiode* endet in diesem Jahr am 5. Oktober. Am Deadline Day geht es heiß her, bis 18 Uhr können die Klubs noch Spieler verpflichten oder abgeben. In der Bundesliga* gibt es wohl noch Bewegung - vor allem beim FC Bayern München* ging es in den vergangenen Stunden drunter und drüber.

So wurde Marc Roca verpflichtet*, auch über eine Einigung mit Eric-Maxim Choupo Moting* und Bouna Sarr wurde schon berichtet. Außerdem soll Douglas Costa vor einer Rückkehr nach München stehen. Aber auch bei der deutschen Konkurrenz ist noch einiges geboten.

Transfer-News am Deadline Day: Welche Wechsel gehen noch über die Bühne?

So hat sich Hertha BSC* offenbar die Dienste von Arsenal-Star Matteo Guendouzi gesichert. Der Franzose soll per Leihe in die Hauptstadt wechseln.

Sky Info: Matteo Guendouzi wird um 9 Uhr seinen Medizincheck in Berlin machen. Der Franzose kommt per Leihe für ein Jahr von @Arsenal zu @HerthaBSC, sofern bei der Untersuchung alles glatt läuft #DeadlineDay #TransferUpdate #SkyTransfer @Sky_Marc pic.twitter.com/r0zpDKZKLe — Max Bielefeld (@Sky_MaxB) October 5, 2020

Alle Transfers vom 5. Oktober, die offiziell von den Vereinen bestätigt wurden, hier in der Übersicht: