Nübel zum Medizincheck beim FC Bayern – RB Leipzig wohl vor Transfer-Doppelpack

RB Leipzig schlägt angeblich doppelt in Frankreich zu. Alexander Nübel absolviert den Medizincheck in München. Die Transfer-News im Ticker.

Leipzig/München – DFB-Pokalsieger RB Leipzig steht angeblich vor der Verpflichtung zweier Neuzugänge. Aus Frankreich soll laut kicker Lois Openda zu den Sachsen wechseln, der Transfer steht demnach unmittelbar vor dem Abschluss. Noch in dieser Woche soll der 23-Jährige seinen Medizincheck absolvieren und einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.

Lois Openda Geboren: 16. Februar 2000 (Alter 23 Jahre) in Lüttich Vereine im Profibereich: FC Brügge, Vitesse Arnheim (Leihe), RC Lens Vertrag bei Lens bis: Juni 2027 Marktwert (laut transfermarkt.de) 35 Millionen Euro

RB Leipzig holt angeblich Openda und Bitshiabu

Für den schnellen Mittelstürmer, der für RC Lens in der vergangenen Spielzeit in 42 Pflichtspielen 21 Tore erzielte, wird wohl eine Ablösesumme in Höhe von 38 Millionen Euro fällig. Diese soll durch Bonuszahlungen aber noch steigen können. Damit wäre der designierte Nachfolger des abgewanderten Christopher Nkunku (FC Chelsea) der Rekordeinkauf der Messestädter.

Darüber hinaus bedient sich RB nach Informationen von Transfer-Insider Fabrizio Romano und L’Equipe auch bei Paris Saint-Germain. Vom französischen Spitzenklub soll Innenverteidiger El Chadaille Bitshiabu kommen, für den 18-Jährigen wird angeblich eine Ablöse von rund 15 Millionen Euro fällig.

Bayern-Keeper Alexander Nübel zum Medizincheck in München

Nachdem in den vergangenen Tagen über einen Abgang von Alexander Nübel spekuliert wurde, ist der Torhüter des FC Bayern München nun zum Medizincheck in der bayerischen Landeshauptstadt erschienen. Am Donnerstagmorgen (13. Juli) wurde der 25-Jährige als erster Bayern-Akteur am „Krankenhaus Barmherzige Brüder“ in der bayerischen Landeshauptstadt gesichtet.

Nübel, dessen Vertrag noch bis 2025 gültig ist, sieht sich beim FCB einer komplizierten Situation ausgesetzt. Stammkeeper Manuel Neuer befindet sich im Aufbautraining nach seiner schweren Beinverletzung und will nach seiner Genesung naturgemäß die Nummer eins sein. Zudem stehen auch noch Yann Sommer, der ein Kandidat bei Inter Mailand sein soll, und Sven Ulreich im Aufgebot. Die Bild berichtete zuletzt vom Interesse des VfB Stuttgart an Nübel. (masc)

