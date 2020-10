Transfer-Ticker am Deadline Day: Dreifacher Abschied? FC Bayern räumt auf

Letzer Tag der Wechselperiode

Der 5. Oktober ist der letzte Tag der Transferperiode. Die wichtigsten Wechsel gibt es hier in unserem Ticker zum Deadline Day.

Am Deadline Day wird es traditionell spannend. Der FC Bayern verleiht wohl Joshua Zirkzee, Adrian Fein und Michael Cuisance.

Welche Transfers werden am 5. Oktober noch getätigt? Hier gibt es eine Übersicht.

Dieser News-Ticker wird laufend aktualisiert.

Die wichtigsten Transfers vom 5. Oktober, die offiziell von den Vereinen bestätigt wurden, hier in der Übersicht:

Spieler Alter Klub Neuer Klub Art Ben Godfrey Norwich Everton Kauf (22 Millionen) Moise Kean Everton PSG Leihe Felix Wiedwald Eintracht Frankfurt Emmen Kauf Ibrahima Diallo Stade Brest Southampton Kauf (15 Millionen) Ryan Sessegnon Tottenham Hoffenheim Leihe Danilo Pereira Porto PSG Leihe (4 Millionen) Luca Zidane Real Madrid Rayo Vallecano Kauf Sebastian Rudy Schalke Hoffenheim Leihe

15.28 Uhr: Neues von den Bayern: Nachwuchsstürmer Joshua Zirkzee debütiert in dieser Woche in der niederländischen U21. Nun wurde er gefragt, wie es um seine Zukunft bestellt sei. Der 19-Jährige sagte: „Wir werden sehen, was am Ende des Tages ist.“ Aktuell scheint eine Leihe nach Rotterdam am wahrscheinlichsten.

Joshua Zirkzee debuteert bij Jong Oranje. Voor de camera van Fox wordt gevraagd naar zijn toekomst. ‘We gaan wel zien wat er aan het einde van de dag is’ pic.twitter.com/pBbf95i0oo — Stef de Bont (@stefdebont_vi) October 5, 2020

In der niederländischen Eredivisie könnte Zirkzee dann auf Adrian Fein treffen - er wird mit einer Leihe zur PSV Eindhoven in Verbindung gebracht. Michael Cuisance steht wohl vor einem Leih-Wechsel mit Kaufoption nach Marseille.

15.03 Uhr: Der FC Arsenal beschäftigt sich offenbar ernsthaft mit Atleticos Thomas Partey - im Gegenzug könnten Matteo Guendouzi (Hertha) und Lucas Torreira (Atletico) die Gunners verlassen.

14.56 Uhr: Die Uhr tickt! Um 18 Uhr schließt das Transferfenster in Deutschland. Auf der Haben-Seite der Bayern: Marc Roca (bestätigt), Douglas Costa, Eric-Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr. Dem Vernehmen nach sollen neben Sven Ulreich (HSV) noch Michael Cuisance (per Leihe nach Marseille), Joshua Zirkzee (per Leihe zu Feyenoord Rotterdam) und Adrian Fein (per Leihe zur PSV Eindhoven oder zum FC Valencia) den FCB verlassen.

14.37 Uhr: Alles klar mit Sebastian Rudy! Hoffenheim leiht den Schalker erneut aus.

13.45 Uhr: Marko Grujic schließt sich offenbar Werder Bremen an. Noch ist nichts bestätigt, der Serbe war zuletzt von Liverpool an Hertha BSC ausgeliehen. Nun kehrt der Mittelfeldspieler wohl wieder nach Deutschland zurück, allerdings zum SVW. Das könnte ein Fingerzeig dafür sein, dass Davy Klaassen die Werderaner in Richtung Amsterdam verlassen wird.

Währenddessen wird Herthas Arne Maier in der kommenden Saison wohl an Arminia Bielefeld verliehen.

12.53 Uhr: Schalke 04 angelt sich offenbar einen jungen deutschen Rechtsverteidiger. Kilian Ludewig vom FC Barnsley ist schon beim Medizincheck. International bahnt sich eine Sensation an - Edinson Cavani steht vor der Unterschrift bei Manchester United! Der einstige PSG-Star ist ablösefrei.

11.51 Uhr: Bei den Bayern geht es weiter rund: Eric-Maxim Choupo-Moting hat den Medizincheck bestanden, Buona Sarr absolviert selbigen in dieser Minute. Auch Douglas Costa wird aktuell überprüft - unter Aufsicht der Bayern-Ärzte aber in Turin. Dafür sollen Michael Cuisance, Adrian Fein und wohl auch Joshua Zirkzee noch abgegeben werden.

Transfer-News am Deadline-Day: Hoffenheim leiht England-Juwel Ryan Sessegnon

11.38 Uhr: Und noch eine gute Nachricht für Hoffenheim: Sebastian Rudy wird wohl erneut an die TSG verliehen. Bestätigt ist allerdings noch nichts.

11.07 Uhr: Knaller-Transfer für die TSG Hoffenheim*! Die Kraichgauer leihen das englische Supertalent Ryan Sessegnon von Tottenham Hotspur aus. Der linke Flügelspieler wird bis Juni 2021 in der Bundesliga spielen. Pikant: In der Premier League* ist das Fenster noch bis Mitternacht offen, es bleibt also noch etwas mehr Spielraum für Wechsel. In Deutschland ist um 18 Uhr Schluss.

🔥 Er ist hier 🔥



Die #TSG Hoffenheim hat den 20 Jahre alten @RyanSessegnon vom Premier League-Klub @SpursOfficial unter Vertrag genommen. Der englische U21-Nationalspieler wird bis zum 30. Juni 2021 ausgeliehen.#WelcomeRyan — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) October 5, 2020

Währenddessen bewegt sich auch bei Paris St. Germain noch einiges. Der CL-Finalist leiht Danilo Pereira vom FC Porto aus - offenbar mit Kaufoption. Die Leihgebühr beträgt anscheinend vier Millionen Euro.

10.35 Uhr: Beim FC Bayern München scheint sich am letzten Tag noch einiges zu tun. So soll nun auch noch Adrian Fein vor einer Leihe stehen. Nach tz-Informationen gibt es zwei Optionen: Entweder PSV Eindhoven oder der FC Valencia. Der gebürtige Münchner wurde zuletzt schon leihweise an Jahn Regensburg und den HSV abgegeben. Auch Sturm-Talent Joshua Zirkzee wurde am Sonntag noch mit einem Leih-Transfer in Verbindung gebracht.

Neben PSV #Eindhoven ist auch der spanische Erstligist FC #Valencia an einem Transfer von #FCBayern-Youngster Adrian #Fein interessiert. Durch die Verpflichtung von Marco #Roca wird es für Fein schwer, Einsätze bei den Profis zu erhalten. #FCBTransfersommer — Manuel Bonke (@mano_bonke) October 5, 2020

Deadline Day: Transfer-News im Überblick - Hertha BSC leiht wohl Arsenal-Star Guendouzi

Erstmeldung vom 5. Oktober, 9.19 Uhr: München - Ein Tag voller Hochspannung! Die Transferperiode* endet in diesem Jahr am 5. Oktober. Am Deadline Day geht es heiß her, bis 18 Uhr können die Klubs noch Spieler verpflichten oder abgeben. In der Bundesliga* gibt es wohl noch Bewegung - vor allem beim FC Bayern München* ging es in den vergangenen Stunden drunter und drüber.

So wurde Marc Roca verpflichtet*, auch über eine Einigung mit Eric-Maxim Choupo Moting* und Bouna Sarr wurde schon berichtet. Außerdem soll Douglas Costa vor einer Rückkehr nach München stehen. Aber auch bei der deutschen Konkurrenz ist noch einiges geboten.

Transfer-News am Deadline Day: Welche Wechsel gehen noch über die Bühne?

So hat sich Hertha BSC* offenbar die Dienste von Arsenal-Star Matteo Guendouzi gesichert. Der Franzose soll per Leihe in die Hauptstadt wechseln.