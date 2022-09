Traditionsduell in der 2. Liga: Kaiserslautern empfängt Braunschweig

Infos zur Übertragung

Terrence Boyd ist einer der FCK-Publikumslieblinge.

Der 1. FC Kaiserlautern trifft am Sonntag in der 2. Liga auf Eintracht Braunschweig. Lesen Sie hier, wie Sie das Traditionsduell live verfolgen können:

Sowohl der 1. FC Kaiserslautern als auch Eintracht Braunschweig sind im Sommer in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Am Sonntag (2. Oktober) treffen sich die beiden Traditionsvereine erstmals in dieser Saison wieder.

FCK gegen Eintracht Braunschweig – LUDWIGSHAFEN24 verrät Ihnen, wie Sie das Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern live im TV und Stream schauen können.

Anstoß im Fritz-Walter-Stadion ist am Sonntag um 13:30 Uhr. (nwo)