Direkter Vergleich oder Tordifferenz? Was bei der WM 2022 bei Punktgleichheit zählt

Wichtige Frage zum Ende der Gruppenphase

Die WM 2022 läuft, die Teams kämpfen aktuell um den Einzug ins Achtelfinale. Aber was passiert, wenn zwei Mannschaften punktgleich sind? Wir klären auf.

Doha - Deutschland ist denkbar schlecht in die WM 2022 gestartet. Die DFB-Elf verlor mit 1:2 gegen Japan und stand schon früh unter großem Druck.

Deutschland kassiert Pleite zum WM-Auftakt gegen Japan

Besonders bitter: Die deutsche Nationalmannschaft führte zur Pause mit 1:0, hatte danach etliche Chancen auf das zweite oder dritte Tor. In der Schlussphase wurde man dann eiskalt von zwei Bundesliga-Profis bestraft: Ritsu Doan und Takuma Asano trafen spät - dank einer löchrigen DFB-Abwehr. Gerade für Borussia Dortmunds Verteidiger Nico Schlotterbeck gab es viel Kritik - sowohl von Teamkollege Ilkay Gündogan als auch den Fans im Netz.

Das zweite Gruppenspiel gegen Spanien am Sonntag endete nun 1:1 (0:0). Niclas Füllkrug rettete dem DFB-Team in der 83. Minute mit seinem Joker-Tor einen Zähler. Gut für die Deutschen: Japan hatte am Mittag gegen Costa Rica verloren, somit war ein Ausscheiden am Sonntag selbst bei einer Niederlage nicht mehr möglich. Hier erfahren Sie, wie die DFB-Elf ins Achtelfinale kommt.

WM 2022: Was passiert bei Punktgleichheit in der Gruppenphase?

Letztlich gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch einige Konstellationen, die nach dem dritten Spieltag der Gruppe E eine Frage offen lassen: Was zählt bei Punktgleichheit? Direkter Vergleich oder Torverhältnis?

Die FIFA, die zuletzt heftig wegen des Verbots zur „One Love“-Binde kritisiert wurde, hat klare Richtlinien festgelegt, die die endgültige Position in den WM-Vorrundengruppen bestimmen. Diese lauten wie folgt:

WM 2022: FIFA-Regeln bei Punktgleichheit - Erst Tordifferenz und erzielte Tore, dann direkter Vergleich

Höchste Punktzahl

Tordifferenz

Erzielte Tore

Punkte aus den Gruppenspielen zwischen den betreffenden Mannschaften

Tordifferenz aus Spielen mit Beteiligung der betreffenden Mannschaften

Anzahl der erzielten Tore in Spielen zwischen den beteiligten Mannschaften

Fairplay-Punkte

Auslosung durch die FIFA

Deutschland war im zweiten WM-Spiel gegen Spanien unter Zugzwang

Heißt also: Die Tordifferenz oder das Torverhältnis steht klar über dem direkten Vergleich. Für Deutschland bedeutet dieses Szenario: Es braucht nach dem dritten Spieltag bei einer Punktgleichheit ein besseres Torverhältnis als es die Konkurrenz hat.

Am Donnerstag reicht dem DFB-Team nun ein Sieg mit zwei Toren Vorsprung gegen Costa Rica, wenn Japan gegen Spanien ein Remis holen sollte. Gewinnt Spanien gegen Japan, muss Deutschland einfach nur gegen Costa Rica gewinnen, um mit vier Punkten ins Achtelfinale einzuziehen - das Torverhältnis wäre dann egal, weil Japan und Costa Rica nur jeweils drei Punkte hätten.

