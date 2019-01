Ticker zum Deadline Day: Bayern blitzt offenbar bei weiterem Chelsea-Talent ab

Letzter Transfer-Tag

+ © AFP / ADRIAN DENNIS Andreas Christensen (2. v. r.) soll im Visier des FC Bayern München sein. © AFP / ADRIAN DENNIS

Noch ist der Transfermarkt geöffnet. Wer holt sich am Deadline Day noch Neuzugänge? Im Gespräch für Transfers sind aktuell Luka Jovic, Max Kruse, Andreas Christensen und Memphis Depay.

Bis zum 31. Januar ist in den meisten europäischen Ländern der Transfermarkt geöffnet.

Der FC Chelsea hat Christian Pulisic von Borussia Dortmund verpflichtet und ihn direkt wieder an den BVB ausgeliehen.

Der FC Chelsea hat Gonzalo Higuaín vom AC Mailand ausgeliehen. Dafür spielt Alvaro Morata ab sofort auf Leihbasis für Atletico Madrid.

Aktuell gibt es unter anderem um Luka Jovic, Max Kruse, Hakim Ziyech und Memphis Depay. Wechselgerüchte.

>>>Aktualisieren<<<

Update: 31. Januar, 10.14 Uhr: Wie man hoffnungsvolle Nachwuchstalenten aus der Premier League in die Bundesliga lockt, das zeigt nun RB Leipzig.

Die Sachsen leihen Emile Smith Rowe vom FC Arsenal aus. Vorbehaltlich des Medizinchecks natürlich.

RB muss 1 Millionen Leihgebühr zahlen, ob man eine Kaufoption hat, wurde bislang noch nicht bekannt.

Der 18-Jährige kann im Mittelfeld fast alle Position ausfüllen und kommt für die Gunners bislang auf vier Einsätze in der Europa League (zwei Treffer).

Update vom 31. Januar, 9.59 Uhr: Der FC Schalke bekommt neben Rabbi Matondo und Jeffrey Bruma (siehe gestern, 18.07 Uhr) nicht noch einen weiteren Wunsch-Transfer.

Angeblich waren die Königsblauen an Lucas Perez von West Ham United interessiert, doch der Ex-Arsenal-Stürmer wechselt lieber in die Heimat und geht auf Leihbasis zu Real Betis.

#Schalke - #Pérez nicht zu #S04, sondern auf dem Weg Richtung Real Betis (3,5 Mio £) - der direkte Verkauf war wohl verlockender als eine Leihe. #SSNHD #Deadlineday — Dirk g. Schlarmann (@Sky_Dirk) 31. Januar 2019

Ticker zum Deadline Day: Kagawa-Wechsel nach Monaco geplatzt - was passiert bei Özil?

Update vom 31. Januar, 9.21 Uhr: Der FC Chelsea muss sich in der Winterpause mit zahlreichen Anfragen beschäftigen. Nach den Bayern-Vorstößen bei Andreas Christensen und Callum Hudson-Odoi, ist diesmal Willian das Objekt der Begierde.

Wie Sky Sport berichtet, soll Paris St. Germain den Brasilianer verpflichten wollen, um den verletzten Neymar zu ersetzen. Allerdings fehlen PSG wegen des Financial Fairplay die Möglichkeiten, eine hohe Ablöse zu bezahlen. Chelsea hat aber wohl ohnehin kein Interesse an einem Willian-Abgang. Den FC Barcelona ließen sie vor ein paar Wochen schon abblitzen.

Update vom 31. Januar, 8.43 Uhr: Wechselt Mesut Özil in der Winterpause den Verein? Nach Spekulationen um ein Tauschgeschäft mit Inter Mailand, soll auch PSG am Spielmacher vom FC Arsenal Interesse gehabt haben.

Allerdings hat Özil wohl keine Lust auf Paris bzw. auf ein Leihgeschäft. Er sagte dem von Thomas Tuchel trainierten Klub ab.

Update vom 31. Januar, 8.10 Uhr: Der Wechsel von Shinji Kagawa zur AS Monaco ist laut Kicker geplatzt. Allerdings steht der Japaner weiterhin vor dem Abschied. Besiktas Istanbul soll großes Interesse an dem offensiven Mittelfeldmann haben.

Nach Alexander Isak (Willem II) und Sebastian Rode (Frankfurt) wäre Kagawa der bereits dritte zuletzt nicht eingesetzte Spieler, der Dortmund in dieser Transferperiode verlässt. Der verkaufte Christian Pulisic bleibt hingegen auf Leihbasis bei den Schwarz-Gelben.

Transfer-Endspurt: Bayern blitzt offenbar bei weiterem Chelsea-Talent ab - BVB wohl auch interessiert

Update vom 30. Januar, 21.17 Uhr: Nachdem der Transfer von Callum Hudson-Odoi zunächst wohl nicht realisiert werden kann, ist der FC Bayern München offenbar bei einem weiteren Chelsea-Talent abgeblitzt, an dem auch Borussia Dortmund interessiert sein soll. Wie der englische Evening Standard berichtet, sollen die Münchner beim Londoner Klub angefragt haben, ob eine Leihe oder sogar ein Kauf von Christensen möglich sei. Neben dem BVB und dem FCB soll auch Juventus am Ex-Gladbacher interessiert sein.

Doch die drei Klubs dürfen sich offenbar keine Hoffnung auf eine Verpflichtung des Dänen machen. Denn dem Bericht zufolge schob Chelsea dem Transfer von Christensen einen Riegel vor - zumindest im Winter. Im Sommer könnten unter Umständen Verhandlungen aufgenommen werden.

Bisher kommt Christensen bei Chelsea in der aktuellen Spielzeit nicht richtig zum Zug. In der laufenden Saison steht der 22-Jährige bei einem einzigen Einsatz in der Premier League. Trainer Maurizio Sarri setzt im Abwehrzentrum vor allem auf David Luiz und Antonio Rüdiger.

Ticker zum Transfer-Endspurt: Arsenal bedient sich bei Barca

Update vom 30. Januar, 20.04 Uhr: Eine Meldung aus England: Der FC Arsenal hat Mittelfeldspieler Denis Suarez vom FC Barcelona bis Saisonende ausgeliehen. Zudem sicherte sich der Tabellenfünfte der Premier League eine Kaufoption. Zuvor hatte der 25-jährige Spanier seinen Vertrag in Barcelona bis 2021 verlängert. Beim spanischen Tabellenführer war der Mittelfeldspieler, der mit der U19-Auswahl 2012 Europameister war, in der bisherigen Spielzeit der Primera Division nur zu acht Einsätzen gekommen. Suarez stand als Jugendlicher zwischen 2011 und 2013 bereits bei Manchester City unter Vertrag, kam aber in der Premier League nie zum Einsatz.

Update vom 30. Januar, 18.52 Uhr: Zwischenrein eine andere Meldung: Denn eigentlich ist der FC Bayern München bekannt dafür, sich um günstige Tickets für seine Fans zu bemühen. Doch im internationalen Vergleich steht der deutsche Rekordmeister nicht wirklich gut dar.

Ticker zum Transfer-Endspurt: Schalke meldet Vollzug bei Matondo

Update vom 30. Januar, 18.07 Uhr: Die Hängepartie ist beendet: Fußball-Vizemeister Schalke 04 hat kurz vor Ende der Wintertransferperiode doch noch seinen Wunschspieler Rabbi Matondo vom englischen Champion Manchester City verpflichtet. Der 18 Jahre alte Flügelflitzer, der dem Angriffsspiel der Königsblauen mehr Tempo verleihen soll, unterschrieb am Mittwoch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Das gab der Klub am Nachmittag bekannt.

"Für mich war es die richtige Entscheidung. Es ist ein nächster Schritt in meiner Karriere", sagte Matondo. Schalkes Sportvorstand Christian Heidel zeigte sich "froh, dass wir Rabbi in den vergangenen Wochen in Ruhe und ohne große Öffentlichkeit davon überzeugen konnten, dass ein Wechsel zu uns die richtige Entscheidung für ihn ist. Deshalb freuen wir uns, dass er sich für die Perspektiven entschieden hat, die wir ihm aufzeigen konnten."

Die Ablösesumme soll laut Medienberichten neun Millionen Euro betragen, Manchester soll sich eine Rückkaufoption in Höhe von 50 Millionen Euro gesichert haben. Die beiden Klubs vereinbarten hinsichtlich der Ablösemodalitäten Stillschweigen.

Update vom 30. Januar, 17.50 Uhr: Innenverteidiger Luca Caldirola verlässt den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen nach fast sechs Jahren und wechselt in seine italienische Heimat zu Zweitligist Benevento Calcio. "Wir bedanken uns bei Luca für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute", sagte Geschäftsführer Frank Baumann.

Caldirola war im Sommer 2013 an die Weser gewechselt und bestritt insgesamt 46 Bundesliga- sowie zwei Pokalspiele für Werder. In den Planungen der Bremer hatte der 27-Jährige zuletzt keine Rolle mehr gespielt und nur noch mit dem U23-Team trainiert.

Ticker zum Transfer-Endspurt: Düsseldorf vermeldet Wechsel - Schalke weiter aktiv

Update vom 30. Januar, 17.17 Uhr: Fortuna Düsseldorf legt wohl kurz vor der Ende der Transferperiode in Sachen Kader nach. In einem Interview mit sport.se.pl erklärte Dawid Kownacki, dass ein Wechsel zum Aufsteiger unmittelbar bevorsteht.

"Das Angebot von Fortuna Düsseldorf tauchte sehr früh auf. Die Deutschen zeigten, dass sie sich wirklich für mich interessieren“, so der Pole. „Sie präsentierten mir einen Entwicklungsplan, sie glauben an mich, und das war es, was ich zuletzt bei Sampdoria vermisste.“ In Italien war der Angreifer zuletzt wohl auch nicht mehr glücklich.

Das beste daran: Die Ausleihe des polnischen U21-Nationalspielers kostet die Fortuna nichts. Außerdem erhalten die Düsseldorfer eine Kaufoption. Die ist allerdings nichts für kleine Konten. 12 Millionen müsste der Aufsteiger berappen, will er Kownacki fest verpflichten.

Update vom 30. Januar 15.51 Uhr: Der Preis für den aktivsten Verein im Transfer-Endspurt geht an... den FC Schalke 04. Die Wechsel von Rabbi Matondo und Jeffrey Bruma sind schon sehr weit und ein anderer Transfer scheint sich ebenfalls anzubahnen.

Weil bei den Königsblauen ein verletzungsbedingter Engpass im Sturm herrscht, soll S04 an einer Leihe von Lucas Pérez interessiert sein. Der ehemalige Stürmer von Arsenal London spielt seit Sommer 2018 für West Ham United. Dort kam er aber bislang nur auf etwas mehr als 600 Einsatzminuten, was nicht einmal sieben ganzen Spielen entspricht. Im Sommer soll Schalke dann eine Kaufoption bei Pérez haben.

Ticker zum Transfer-Endspurt: Ex-United-Star bringt sich bei Bayern ins Gespräch

Update vom 30. Januar, 14.51 Uhr: Bringt sich da jemand selbst für den FC Bayern in Stellung? Bei einem ehemaligen Spieler von Manchester United klingt es jedenfalls so, als würde er genau das tun.

„Ich möchte zu einem Klub wie Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain oder Bayern München“, sagte Memphis Depay im Gespräch mit Helden. Seinen aktuellen Klub Olympique Lyon, für den den der 24- Jährige in der laufenden Saison richtig auftrumpft, zählt er nicht zu der obersten Riege. „Lyon ist ein großer Klub, aber keiner der fünf besten in Europa.“

Update vom 30. Januar, 14.24 Uhr: Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Nürnberg hat kurz vor dem Ende der Transferperiode in Ivo Ilicevic einen neuen Offensivspieler verpflichtet. Wie die Franken am Mittwoch mitteilten, unterschrieb der mittlerweile 32-Jährige einen leistungsbezogenen Vertrag und soll dem Traditionsverein im Kampf gegen den Abstieg helfen.

Ilicevic war zuletzt beim kasachischen Vizemeister Kairat Almaty aktiv. In der Bundesliga war der ehemalige kroatische Nationalspieler für den Hamburger SV, 1. FC Kaiserslautern und VfL Bochum aufgelaufen. Er erhält die Rückennummer 16.

Vor einigen Jahren wurde Ilicevic auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Update, 30. Januar 13.09 Uhr: Der FC Augsburg und der FC Schalke 04 waren im Rennen um Jeffrey Bruma die Favoriten - jetzt haben die Königsblauen offensichtlich das Rennen gemacht.

Zuletzt spielte der Niederländer beim VfL Wolfsburg, wo er noch bis 2021 Vertrag hatte, keine Rolle mehr.

Ticker zum Transfer-Endspurt: Kagawa wird ausgeliehen - BVB jagt Ajax-Star

Update, 30. Januar 12.14 Uhr: Bei Borussia Dortmund bahnt sich ein Abgang noch in der Winterpause an. Shinji Kagawa, der gehen will aber bisher keinen neuen Arbeitgeber präsentieren konnte, steht nach Sky-Informationen vor dem Abschied. Die AS Monaco möchte den Japaner ausleihen und hat dann wohl die Option auf eine feste Verpflichtung.

Update, 30. Januar 11.41 Uhr: Arbeiten die Bayern an einem Ersatz für den abgewanderten Sandro Wagner UND für den nicht-verpflichteten Callum Hudson-Odoi? Die Lösung könnte João Félix heißen. Der 19-Jährige von Benfica Lissabon soll auch die Aufmerksamkeit eines anderen Topklubs auf sich gezogen haben. Dieser hat sich aber mit einem Millionen-Angebot bereits eine blutige Nase geholt.

Update, 30. Januar 11.01 Uhr: Schlägt Borussia Dortmund noch einmal auf dem Transfermarkt zu? Nach dem Verkauf mit halbjähriger Ausleihe von Christian Pulisic hat der BVB ab Sommer eine Planstelle auf dem Flügel frei. Laut France Football wollen die Schwarz-Gelben diese mit Hakim Ziyech von Ajax Amsterdam besetzen.

Der Marokkaner legt in dieser Saison so richtig los und hat mit seinem Verein den Sprung ins Achtelfinale der Champions League geschafft. Gegen den FC Bayern hätte Ajax beinahe sogar Gruppenplatz eins errungen. 35 Millionen Euro soll der BVB für Ziyech in die Hand nehmen wollen. Dabei strebt der Revierklub einen sofortigen Wechsel des 25-Jährigen an.

Ticker zum Transfer-Endspurt: Viel Bewegung auf Schalke - Wagner sagt Servus

Update, 30. Januar 10.43 Uhr: Einen Abgang hat der FC Schalke 04 ebenfalls zu vermelden. Abdul Rahman Baba, der vom FC Chelsea ausgeliehen war, wird nicht mehr für die Gelsenkirchener auflaufen. Stattdessen leiht sein Stammverein den Ghanaer bis zum Saisonende an Stade Reims aus.

Eintracht Frankfurt soll derweil vor der Verpflichtung von Tuta stehen. Der 19-Jährige ist aktueller U20-Nationalspieler Brasiliens und steht aktuell beim FC São Paulo unter Vertrag. Er soll bereits auf dem Weg nach Frankfurt sein und dort einen Fünfjahresvertrag unterschreiben wie Globo Esporte berichtet. Die Ablöse beträgt wohl 1,8 Millionen Euro.

Update, 30. Januar 9.59 Uhr: Was sich bei den Königsblauen wohl heute tut, ist die fixe Verpflichtung von Rabbi Matondo. Der Flügelspieler von Manchester City soll dem Vernehmen nach für zehn Millionen Euro bei den Schalkern anheuern. Die Citizens sichern sich aber wohl eine Rückkaufoption für den Waliser. An Matondo war auch der FC Bayern interessiert, wie tz.de* berichtet.

Update, 30. Januar 9.11 Uhr: Nur einen Tag, nachdem das Gerücht bekannt wurde, hat der FC Bayern den Abschied von Sandro Wagner in einer Pressemitteilung bestätigt. Der ehemalige Nationalstürmer wechselt mit sofortiger Wirkung zum chinesischen Erstligisten Tianjin Teda.

Nun stellt sich die Frage, ob der Rekordmeister noch in der laufenden Transferperiode einen Ersatz für Wagner holt. Ein Kandidat, über den (zufällig auch seit gestern?) spekuliert wird, ist Bremens Max Kruse. Ein Faktor macht den Kapitän des SV Werder besonders interessant.

Ticker zum Transfer-Endspurt: News vom 29. Januar 2019

Update, 29. Januar 22.36 Uhr: Auch beim FC Schalke muss sich personell noch etwas tun.

Nach dem Verkauf von Abwehrspieler Naldo und der Verletzung von Benjamin Stambouli müssen die Knappen vor allem in der Defensive was machen.

Daher hat man offenbar ein Auge auf Jeffrey Bruma geworfen. Der Niederländer spielt beim VfL Wolfsburg keine Rolle mehr und dürfte daher keine Steine in den Weg gelegt bekommen, sollte Schalke tatsächlich Ernst machen.

Auf der anderen Seite steht offenbar Franco Di Santo vor einem Wechsel zu Galatasaray nach Istanbul.

Ticker zum Transfer-Endspurt: Real Madrid jagt den Bundesliga-Top-Torjäger!

Update, 29. Januar 21.53 Uhr: Das wäre tatsächlich mal ein gewaltiger Sprung. Dass Luka Jovic mit seiner starken Leistungen im vergangenen halben Jahr in das Blickfeld diverser Top-Klubs gespielt hat, dürfte klar sein.

Passend: Eintracht Frankfurt: Luka Jovic wechselt zu Real Madrid? Neue Infos, wie extratipp.com* berichtet.

Mit dem Verein war der serbische Youngster bislang allerdings noch nicht in Verbindung gebracht worden: Real Madrid!

Laut AS beschäftigen sich die Königlichen mit dem Stürmer von Eintracht Frankfurt und wollen ihn gerne als Nachfolger von Karim Benzema (31) verpflichten. 40 Millionen soll Real bieten wollen.

Angeblich ist ja auch der FC Bayern an Jovic dran.*

Ticker zum Transfer-Endspurt: Haben die Gunners bereits einen Özil-Ersatz?

Update, 29. Januar 18.27 Uhr: Dass Mesut Özil beim FC Arsenal aktuell nicht die allerbesten Karten hat, ist hinlänglich bekannt.

Mit Unai Emery scheint der Weltmeister von 2014 nicht so klarzukommen. Daher steht ein Abschied von Özil im Raum.

Daher sollen sich die Gunners bereits einen Ersatz geholt haben. Mit Denis Suarez vom FC Barcelona soll man sich über eine Leihe bis Saisonende einig sein, wie Marca berichtet.

2,5 Millionen soll das ganze Paket kosten, das allerdings keine Kaufoption für Arsenal beinhaltet.

Ticker zum Transfer-Endspurt: Gibt‘s noch den großen Kracher?

Update, 29. Januar 17.07 Uhr: Ein großer Kracher wäre dieser Wechsel jetzt nicht, dennoch durchaus erwähnenswert.

Englische Medien (The Sun) berichten nämlich, dass Borussia Mönchengladbach an einem Spieler der Tottenham Hotspur dran ist.

Nein, nicht Harry Kane oder Dele Alli. Josh Onomah heißt der Gute. Kennt man nicht? Möglich.

Der Mittelfeld-Allrounder ist aktuell auch an Zweitligist Sheffield Wednesday verliehen, der Vertrag bei den Spurs läuft noch bis 2021.

Da englische Youngsters aktuell der letzte Schrei sind, soll auch die TSG Hoffenheim an Onomah dran sein.

Ticker zum Transfer-Endspurt: Wer wechselt noch den Verein?

Nach der Winterpause rollt der Ball mittlerweile in allen europäischen Top-Ligen wieder. Wer nicht gut aus den Startlöchern gekommen ist, hat nur noch wenig Zeit, um sich auf dem Transfermarkt zu verstärken. Noch bis zum 31. Januar können deutsche Klubs Spieler verpflichten.

Häufig gibt es im Endspurt einige spektakuläre Transfers, in die erst durch die nahende Deadline so richtig Bewegung kommt. Im letzten Winter wechselten beispielsweise Pierre-Emerick Aubameyang (von Borussia Dortmund zum FC Arsenal) und Diego Costa (von Chelsea zu Atletico Madrid) für jeweils über 60 Millionen die Vereine.

Transfermarkt: Das ist im Winter schon passiert

Auch in diesem Winter gab es schon einen Transfer in dieser Größenordnung zu bestaunen. Christian Pulisic wechselte für 64 Millionen Euro zum FC Chelsea, spielt aber in der Rückrunde dank eines Leihgeschäfts trotzdem für Borussia Dortmund in der Bundesliga.

Auch das Stürmer-Karussell dreht sich fleißig. Atletico Madrid hat Alvaro Morata vom FC Chelsea ausgeliehen, um seinen Angriff zu verstärken. Dafür haben die Londoner Gonzalo Higuaín von Juventus Turin geliehen, der in der Vorrunde noch für den AC Mailand aufgelaufen ist. Dessen Ersatz in der Lombardei ist Krzysztof Piątek, an dem auch der FC Bayern Interesse gehabt haben soll, wie tz.de* berichtet.

Auch um Mesut Özil gibt es aktuell Gerüchte. Der Spielmacher vom FC Arsenal könnte gegen Ivan Perisic getauscht werden. Beim FC Bayern Sandro Wagner auf dem Sprung nach China sein, wohingegen die Hoffnungen auf eine schnelle Verpflichtung von Callum Hudson-Odoi sinken. An Max Kruse sind hingegen gleich mehrere Bundesligisten interessiert.

* tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

sh