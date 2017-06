Tuchel bei Premier-League-Klub im Gespräch

Tabellen-Achter in England

+ © dpa Thomas Tuchel nach dem Gewinn des DFB-Pokals mit Dortmund. © dpa

Nachdem Teammanager Claude Puel vom englischen Premier-League-Klub FC Southampton gefeuert worden ist, ist Thomas Tuchel Medienberichten zufolge Kandidat auf dessen Nachfolge.

Southampton - Der englische Premier-League-Klub FC Southampton hat sich nach nur einer Saison von seinem Teammanager Claude Puel getrennt. Dies gaben die Saints am Donnerstagabend bekannt. Der Klub will zeitnah einen Nachfolger präsentieren. In britischen Medien wurde seit rund zwei Wochen über eine Verpflichtung des früheren Dortmunder Trainers Thomas Tuchel für den Fall einer Entlassung des Franzosen Puel spekuliert.

Der 55 Jahre alte Puel, der noch einen Vertrag bis 2019 besaß, war im Sommer 2016 als Nachfolger des zum FC Everton abgewanderten Niederländers Ronald Koeman verpflichtet worden. Als Tabellenachter hatte Southampton die Qualifikation für die Europa League verpasst.

SID