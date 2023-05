Boss meldet sich zu Wort

Thomas Müller soll angeblich einen Abschied vom FC Bayern München in Erwägung ziehen. Für Oliver Kahn ist ein Wechsel aber kein Thema.

München – 23 Jahre Thomas Müller beim FC Bayern – und plötzlich Schluss? Die aktuelle Situation um das Urgestein des Rekordmeisters wirft Fragen auf. Neu-Trainer Thomas Tuchel setzt kaum noch auf den Weltmeister. Angeblich soll Müller deshalb an einen Wechsel denken.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 (Alter 33 Jahre), Weilheim in Oberbayern Verein: FC Bayern München Position: Hängende Spitze Marktwert: 18 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Müller-Albtraum beim FC Bayern? Kahn-Machtwort nach Wechselgerüchten

Für Bayern-Boss Oliver Kahn ist der mögliche Müller-Albtraum aller Fans aber kein Thema. Auf die Frage, ob er es verstehen würde, wenn Müller im Sommer seinen Bayern-Abschied ankündigen würde, antwortete er im Interview mit der Sport Bild (Ausgabe vom 10. Mai): „Das wird nicht passieren.“

Kahn-Machtwort im Müller-Drama! Der einstige Torhüter ist sich ganz sicher, dass Müller den Bayern erhalten bleibt. Und selbst, wenn das Urgestein einmal solche Gedanken haben sollte, „würde ich ihm das mit aller Deutlichkeit ausreden“, so Kahn weiter. Direkt im Anschluss setzte er zur Lobeshymne auf den Offensivmann an: „Thomas ist fit, nie verletzt und unheimlich charakterstark. Er ist für das ganze Gebilde unheimlich wichtig. Ich bin mir sicher: Thomas wird noch sehr viele Spiele für uns machen.“

+ Oliver Kahn hat eine klare Haltung zur Zukunft von Thomas Müller. © Jan Huebner / Imago

Kahn glaubt nicht an Müller-Abschied, gleichzeitig soll es aber Wechsel-Gedanken geben

In der gleichen Ausgabe berichtete die Sport Bild, dass Müller sich einen Abschied aus München vorstellen könne. Er sei unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten und wolle seine Profi-Karriere wie geplant bis zum Sommer 2024 auf hohem Niveau fortsetzen. Der 33-Jährige hat seinen Platz in der Startelf zuletzt verloren und wurde von Trainer Thomas Tuchel oft nur eingewechselt. Auch Tuchels Vorgänger Julian Nagelsmann hatte in dieser Saison mehrfach auf Müller in der Startelf verzichtet.

Das Kahn-Basta klingt endgültig – aber: Auch bei Bastian Schweinsteiger hatte es damals niemand für möglich gehalten, dass er seinen Herzensverein verlässt. 2015 hatte er dem Rekordmeister nach 17 Jahren den Rücken gekehrt und sich Manchester United angeschlossen.

Schweinsteiger verließ die Bayern ebenfalls – aber unter anderen Voraussetzungen

Schweini trug die Bayern-DNA in sich, verkörperte den Verein auch aufgrund seiner oberbayerischen Herkunft wie kaum ein anderer. Sätze, die zu 100 Prozent auch auf Thomas Müller zutreffen.

Der Unterschied zwischen den beiden Spielern: Schweinsteiger, jüngst wieder Vater geworden, hatte zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere (er war damals erst 30 Jahre alt) noch eine gewisse Abenteuerlust in sich. Er und seine spätere Ehefrau Ana Ivanovic (Hochzeit 2016) waren zwar bereits ein Paar, aber längst noch nicht so verwurzelt, wie es Müller (aktuell drei Jahre älter als Schweinsteiger bei seinem Wechsel damals) momentan ist.

Thomas und Lisa Müller züchten südlich von München Pferde

Er und seine Frau Lisa – erfolgreiche Dressurreiterin – betreiben seit Jahren gemeinsam das Gut Wettlkam südlich von München. Zur Säbener Straße sind es mit dem Auto gerade einmal 25 Kilometer. Auch dieser Umstand spielt bei der weiteren Karriereplanung eine gewaltige Rolle.

Letztlich dürfte Kahn mit seiner Einschätzung Recht behalten. Andernfalls droht den Bayern nach einem turbulenten Jahr das nächste Fiasko. Immerhin: Laut ChatGPT sieht es in Sachen Meisterschaft gut aus. (akl)

Rubriklistenbild: © Jan Huebner / Imago