„Genau die richtige Ablenkung“: So schaltet Müller nach der Bayern-Pleite und seiner Nicht-Nominierung ab

FCB-Star grüßt aus dem Pferdestall

Thomas Müller wurde für die kommenden Länderspiele nicht nominiert, weshalb er Zeit im Pferdestall verbringen konnte. Dort entspannt er vor den bevorstehenden Aufgaben im April.

München – Mitte März überraschte Bundestrainer Hansi Flick mit dem Verzicht auf Thomas Müller. Der Offensivspieler des FC Bayern steht vorerst nicht im Aufgebot der Nationalelf, Flick möchte jüngeren Kräften eine Chance geben. Während der Länderspielpause hat der Oberbayer also etwas Zeit, um den Kopf freizubekommen. Auch an der jüngsten Niederlage der Bayern in Leverkusen nagt er noch. Nun meldete sich Thomas Müller aus seinem Pferdestall, wo er die Sorgen kurz vergessen konnte.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 in Weilheim Beim FC Bayern seit: Juli 2000 Pflichtspiele für den FC Bayern: 654 (232 Tore, 255 Vorlagen) Länderspiele: 121 (44 Tore)

Thomas Müller: Pferdeflüsterer findet im Stall Erholung nach der jüngsten Niederlage

Dass Thomas Müller mit Tieren kann, ist den meisten Fußballfans geläufig. Der 33-Jährige hält mitunter zwei Hunde und mehrere Kaninchen, Pferde sind jedoch seine wohl größte Leidenschaft. Gemeinsam mit seiner Frau Lisa betreibt er ein Gestüt für die Ausbildung von Turnierpferden sowie die Zucht von Dressurpferden.

Am Dienstag meldete sich Müller mit einem seiner jüngsten Vierbeiner bei Instagram. „Hallo zusammen, ich bin hier bei der Darlina zu Besuch. Ein ganz junges Stutfohlen, von unserem eigenen Hengst. Da kann ich gut entspannen und mich gut erholen“, sagt er lächelnd in seiner Videobotschaft, in der er auch auf die jüngste Niederlage seiner Bayern gegen Leverkusen einging.

+ Thomas Müller entspannt während der Länderspielpause bei seinem Fohlen. © Screenshots Instagram (@esmuellert)

Thomas Müller über Titelkampf in der Bundesliga: „Haben uns die Suppe selber eingebrockt“

„Nachdem wir uns am Wochenende da die Suppe selber eingebrockt haben und in der deutschen Meisterschaft nun nicht mehr Tabellenführer sind, ist das genau die richtige Ablenkung, um dann morgen wieder gut in die Trainingswoche zu starten“, meint Müller. Erst am 1. April ist Müller aufgrund seiner Nicht-Nominierung zur Nationalelf wieder im Einsatz, dann geht es für den FC Bayern ausgerechnet gegen den neuen Tabellenführer Borussia Dortmund.

Gedanklich ist Müller während der bevorstehenden Länderspielpause natürlich trotzdem bei der deutschen Nationalmannschaft, für die er bislang 121-mal auflief. „Ich wünsche all meinen Teamkollegen, allen Nationalspielern und auch dem DFB-Team viel Glück bei den Länderspielen. Ich mache jetzt erst einmal ein bisschen Pause und erhole mich gut“, versprach der gebürtige Weilheimer seinen Fans.

Thomas Müller will „Batterien für April aufladen“ – heiße Duelle mit BVB und ManCity

Am Mittwoch beginnt für die Daheimgeblieben an der Säbener Straße die Trainingswoche. Erst wenn die vielen abgestellten Nationalspieler wieder zurück sind, also gegen Mitte kommender Woche, wird sich der Fokus auf das wichtige Duell mit dem BVB richten. Dieser könnte entscheidend für die restliche Saison werden, nur ein Punkt trennt den FC Bayern und Borussia Dortmund.

Müller wird nun seine „Batterien für April aufladen“, wie er seine Follower wissen ließ. Bayern-Fans müssen also das Positive an der Nichtberücksichtigung Müllers sehen, er wird voraussichtlich topfit in die „wichtigen Spiele“ gehen, die im nächsten Monat anstehen. Dazu zählen neben dem deutschen Klassiker selbstverständlich auch die beiden Viertelfinalpartien der Champions League gegen Manchester City. (ajr)

Rubriklistenbild: © Screenshots Instagram (@esmuellert)