Fix! Thiago verlängert Vertrag beim FC Bayern

Nur einen Tag nach Coman

+ © dpa Bindet sich langfristig an den FC Bayern: Thiago verlängert bis 2021. © dpa

München - Thiago hat ein klares Bekenntnis zum FC Bayern abgegeben. Der Spanier verlängert seinen 2019 auslaufenden Vertrag mit dem Rekordmeister vorzeitig.

Ganz Fußball-Deutschland diskutiert seit dem Pokal-K.o. gegen Borussia Dortmund über die personellen Konsequenzen beim FC Bayern. Und was machen die Roten? Sorgen für Fakten! Einen Tag nach Kingsley Coman, der per Option bis 2020 gebunden wird, erhält auch Thiago einen langfristigen Vertrag beim Rekordmeister. Der Spanier verlängert vorzeitig um zwei Jahre bis 2021. Damit wird der Filigrantechniker das achte Mitglied des 21er Clubs. Zuvor hatten schon Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels, Javi Martínez, David Alaba, Renato Sanches, Thomas Müller und Robert Lewandowski bis 2021 unterschrieben.

„Thiago ist einer der besten und somit auch begehrtesten Mittelfeldspieler Europas“, lobt Vorstands-Boss den 26-Jährigen, für den die Bayern 2013 25 Millionen Euro an den FC Barcelona überwiesen hatte. Damals hatte Trainer Pep Guardiola seinen Landsmann mit den Worten „Thiago oder nix“ zu seinem Königstransfer erkoren. In einem Interview zur Unterschrift sagte der Profi: „Meine Familie und ich fühlen uns in München sehr wohl. Hier passt einfach alles. Ich will mit dem FC Bayern auch in Zukunft viele Titel gewinnen.“ Bislang feierte Thiago mit dem FCB drei Meisterschaften sowie zwei Pokalsiege und wurde Klub-Weltmeister und UEFA Supercup-Sieger.



Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass Barca an einer Rückholaktion arbeiten würde. Allerdings soll der FC Bayern eine Ablöse von 90 Millionen Euro aufgerufen haben. Für Thiago ist es die zweite Vertragsverlängerung in München, nachdem er bereits im August 2015 einen neuen Kontrakt unterschrieben hatte. In dieser Saison hat er sich zu einem der wichtigsten Spieler im Starensemble entwickelt, nachdem er von schwereren Verletzungen verschont blieb. Nur in zwei Partien verzichtete Trainer Carlo Ancelotti freiwillig auf ihn. In 39 Pflichtspielen erzielte Thiago acht Treffer und legte weitere neun Tore auf.

mg