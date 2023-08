FC Bayern gegen Monaco im Live-Ticker: Letzter Härtetest gegen einen „Bayern-Schreck“

Testspiel im Live-Ticker

Auf die Bayern wartet im letzten Testspiel vor Saisonbeginn ein echter Brocken. Der Rekordmeister trifft auf die AS Monaco. Die Partie im Live-Ticker.

Testspiel: FC Bayern München – AS Monaco -:- (-:-) , 17 Uhr, RTL

, 17 Uhr, RTL Letzter FCB-Härtetest ohne Sommer – Schweizer zum Medizincheck in Mailand

Schlägt der „Bayern-Schreck“ wieder zu? Monaco-Coach will Serie fortsetzen

FC Bayern München – AS Monaco -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung FC Bayern: Ulreich – Pavard, de Ligt, Kim, Davies – Kimmich, Laimer – Sané, Musiala, Gnabry – Tel Voraussichtliche Aufstellung AS Monaco: Köhn – Caio Henrique, Maripan, Matsima, Vanderson – Magassa, Camara, Fofana – Golovin, Ben Seghir – Ben Yedder Tore:

Unterhaching – Für den FC Bayern München wird es langsam ernst. Nach der Asien-Reise, die der Rekordmeister mit einem 4:3-Erfolg gegen den FC Liverpool abschloss, steht kurz vor dem Saisonstart und dem Duell im DFL-Supercup gegen RB Leipzig ein letztes Testspiel an. Im Alpenbauer Sportpark in Unterhaching trifft das Team von Thomas Tuchel ab 17 Uhr auf die AS Monaco. Die wartet allerdings mit einem echten „Bayern-Schreck“ auf.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Trainer: Thomas Tuchel Präsident: Herbert Hainer Mitglieder: 300.000

Letzter FCB-Härtetest ohne Sommer – Schweizer zum Medizincheck in Mailand

FCB-Coach Tuchel wird die Partie gegen die Monegassen als Generalprobe für den Supercup-Gipfel gegen Leipzig am Samstagabend nutzen. In der Aufstellung gegen den Tabellensechsten der abgelaufenen Ligue-1-Saison dürfte es daher wenige Überraschungen geben.

Sicher nicht auflaufen wird Torwart Yann Sommer. Der Schweizer, der erst im Januar nach München wechselte, steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Inter Mailand. Sommer weilt bereits in der lombardischen Hauptstadt, um dort den Medizincheck zu absolvieren. Für ihn dürfte im Vergleich zum jüngsten Test gegen Liverpool Sven Ulreich zwischen den Pfosten beginnen. Mittelfeldmotor Joshua Kimmich trainierte zwar am Sonntag nicht, allerdings aus Gründen der Belastungssteuerung. Er steht somit für das Spiel gegen die AS zur Verfügung.

+ Die Bayern um Minjae Kim (l.) treffen in der Supercup-Generalprobe auf die AS Monaco unter Trainer Adi Hütter (r.). © Imago / NurPhoto / osnapix

Schlägt der „Bayern-Schreck“ wieder zu? Monaco-Coach will Serie fortsetzen

An der Seitenlinie bei den Monegassen steht mit Adi Hütter ein alter Bekannter aus der Bundesliga. Der Österreicher, einst Trainer bei Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach, coacht die AS seit Anfang Juli und möchte an eine persönliche Serie gegen die Bayern anknüpfen. Er verlor keines seiner vergangenen vier Duelle gegen den Rekordmeister. An die bittere 0:5-Niederlage der Münchner gegen Mönchengladbach im DFB-Pokal 2021 dürften sich noch einige Fans des FC Bayern schmerzlich erinnern.

Maßgeblich für den damaligen Sieg der „Fohlen“ zeichnete damals Stürmer Breel Embolo verantwortlich, der zwei Tore beisteuerte. Auch er steht inzwischen in Diensten der AS Monaco. Allerdings wird er den Bayern diesmal keinen Strich durch die Rechnung machen. Der Offensivmann zog sich im Training unmittelbar vor dem Testspiel einen Kreuzbandriss zu und fällt nun nach Vereinsangaben „mehrere Monate“ aus. Verfolgen Sie das letzte Vorbereitungsspiel der Bayern gegen Monaco ab 17 Uhr hier im Live-Ticker. (wuc)

