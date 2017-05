Baumann: Werders Transfer-Pläne mit Gnabry und RB-Stürmer Selke

„Tauschgeschäft wird es nicht geben“

Bremen - Werder-Geschäftsführer Frank Baumann spricht Klartext und verrät die Transfer-Pläne der Bremer. Es geht vor allem um Davie Selke und Serge Gnabry.

Frank Baumann von Werder Bremen will die Offensive des Fußball-Bundesligisten in der kommenden Saison weiter verstärken und Stürmer Davie Selke von RB Leipzig zurück an die Weser holen. Ein Spielertausch mit dem Ligarivalen kommt für den Geschäftsführer Sport zurzeit allerdings nicht in Frage.

"Serge Gnabry ist ja schon bei uns. An Davie Selke haben wir bereits Interesse bekundet. Ein Tauschgeschäft wird es definitiv nicht geben", sagte Baumann im exklusiven Interview mit Sky Sport News HD: "Finanziell ist es eine Herausforderung, aber wenn es nicht möglich wäre, dann würden wir das Thema nicht anpacken."

