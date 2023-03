SV Sandhausen trifft auf Holstein Kiel – hier können Sie die Partie live verfolgen

Am Samstag

Der SV Sandhausen empfängt am Samstag in der 2. Bundesliga Holstein Kiel. Alle Infos zur Begegnung finden Sie hier:

Der SV Sandhausen hofft, seine Negativserie im Heimspiel am Samstag (4. März) gegen Holstein Kiel zu beenden und dadurch aus der Abstiegszone zu springen. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge stehen die Kurpfälzer aktuell mit zwei Zählern Rückstand aufs rettende Ufer auf dem letzten Tabellenplatz. SV Sandhausen gegen Holstein Kiel – bei HEIDELBERG24 können Sie die Partie in der 2. Bundesliga live verfolgen.

Anstoß im BWT-Stadion am Hardtwald ist um 13 Uhr.