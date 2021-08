Supercup: Chelsea gegen Villarreal JETZT im Live-Ticker - DFB-Star leitet ersten Treffer ein

Supercup aus Belfast

+ © Niall Carson/Imago Chelseas Timo Werner hatte im Supercup gegen Villarreal die große Chance auf den Führungstreffer. © Niall Carson/Imago

Champions-League-Sieger Chelsea und Europa-League-Gewinner Villarreal spielen um den Supercup. Im Vorjahr gewann der FC Bayern. Der Live-Ticker.

FC Chelsea - FC Villarreal 1:0 (-:-), Mittwoch, 21 Uhr

CL-Sieger Chelsea trifft im Supercup auf EL-Gewinner Villarreal.

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel und seine DFB-Stars Rüdiger, Havertz und Werner wollen den nächsten Titel. Verfolgen Sie die Partie aus Belfast hier im Live-Ticker.

FC Chelsea - FC Villareal 1:0 (-:-)

FC Chelsea: E. Mendy - Zouma, T. Chalobah, Rüdiger - Hudson-Odoi, Kanté, Kovacic, Marcos Alonso, Ziyech, Havertz - Werner FC Villareal: Sergio Asenjo - Foyth, Raul Albiol, Pau, Alfonso Pedraza - Manu Trigueros, Capoue, Alberto Moreno - Pino, Gerard, Dia Tore: Ziyech (27.)

33. Minute: Die Reaktion von Villarreal lässt nicht lange auf sich warten. Foyth marschiert durchs Mittelfeld und steckt auf Dia durch, doch die Sturmspitze scheitert an der Fußabwehr von Chelsea-Keeper Mendy.

27. Minute: TOR für Chelsea! Hakim Ziyech bringt die Blues verdient in Führung. Alonso schickt Kai Havertz in die Tiefe und der deutsche Nationalspieler findet mit seiner flachen Hereingabe in der Mitte Ziyech. Der Torschütze trifft den Ball gar nicht voll, was den Abschluss für den Torhüter letztlich unhaltbar macht.

23. Minute: Riesen-Patzer in der Villarreal-Abwehr. Havertz fängt einen leichtsinnigen Ball ab und schickt Kanté in den Strafraum, doch der Franzose läuft sich fest.

15. Minute: Der erste Schwung der munteren Anfangsphase ist ein wenig raus. Chelsea dominiert das Geschehen, Außenseiter Villarreal lauert tiefstehend auf Konter.

9. Minute: Starke Aktion von N‘golo Kanté. Der Chelsea-Abräumer klaut Villarreal-Stürmer Gerard tief in der gegnerischen Hälfte den Ball und zieht dann aus gut 20 Metern ab. Sergio Asenjo ist noch mit den Fingerspitzen dran und lenkt die Kugel um den Pfosten.

7. Minute: Erste Chance des Spiels für Chelsea und Timo Werner! Der Nationalspieler kommt nach dem Eckball im Strafraum an die Kugel und prüft Sergio Asenjo im Tor der Spanier.

6. Minute: Chelsea drückt auf die Tube! Marcos Alonso spielt einen scharfen Ball von links in die Mitte, Linksverteidiger Alfonso Pedraza geht auf Nummer sicher und klärt zur Ecke.

2. Minute: Villarreal stürmt direkt nach vorne! Der neue Stürmer Boulaye Dia, verpflichtet vom französischen Klub Stade Reims, vertändelt die Kugel aber am Strafraum.

ANPFIFF: Der Supercup beginnt! Chelsea spielt in blauen Trikots von rechts nach links. Villarreal, das „gelbe U-Boot“ gewohnt in gelb.

20.59 Uhr: Die Kapitäne Raul Albiol von Villarreal und N‘golo Kanté stehen zur Seitenwahl bereit. Gleich kann es losgehen.

Update vom 11. August, 20.55 Uhr: Chelsea hat keine guten Erfahrungen mit dem Supercup gemacht. Zuletzt gingen drei Finals der Blues verloren. 2012 nach dem Champions-League Sieg gegen den FC Bayern im „Finale dahoam“ setzte es eine 1:4-Pleite gegen Atletico Madrid. Ein Jahr später siegten die Bayern im Elfmeterschießen. Auch 2019 verlor Chelsea gegen Liverpool vom Punkt. Nur 1998 gab es einen Sieg mit 1:0 gegen Real Madrid.

Update vom 11. August, 20.10 Uhr: Die Aufstellungen des FC Chelsea und des FC Villareal sind da. Die Londoner beginnen mit den deutschen Nationalspielern Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Timo Werner in der Startelf. Ex-BVB-Profi Christian Pulisic sitzt dagegen erstmal auf der Bank.

Supercup: Chelsea gegen Villarreal im Live-Ticker - Thomas Tuchel gegen Unai Emery

Erstmeldung vom 11. August: Belfast - Die beiden europäischen Titelträger der Vorsaison kämpfen um den europäischen Thron - der Supercup* ist das Ziel. Champions-League-Sieger FC Chelsea* mit Trainer Thomas Tuchel* trifft auf Europa-League-Gewinner FC Villarreal mit Titelsammler Unai Emery.

Im Vorjahr konnte sich der FC Bayern* die begehrte Trophäe sichern. Javi Martinez traf in der Verlängerung in Budapest gegen den FC Sevilla zum umjubelten 2:1-Siegtor. Diesmal findet der Supercup im nordirischen Belfast statt.

Supercup: Chelsea gegen Villarreal im Live-Ticker - Wer folgt dem FC Bayern?

„Gibt es einen schöneren Start in die Saison als mit einem europäischen Finale?“, fragte Tuchel vor dem Duell mit Spaniens Europa-League-Sieger. Der 47 Jahre alte Trainer, der vor nicht mal acht Monaten in Paris rausgeworfen wurde und übergangsweise vereinslos war, befindet sich am Zenit seines bisherigen Schaffens und kann in der Hauptstadt Nordirlands nun direkt die nächste internationale Trophäe folgen lassen.

„Für mich ist jeder Titel etwas sehr Besonderes - ich habe richtig Bock auf dieses Finale“, sagte Antonio Rüdiger* dem SID. Auch Nationalmannschaftskollege Kai Havertz*, in der magischen Nacht von Porto noch Siegtorschütze gegen Manchester City, kündigte an: „Der Champions-League-Titel ist nicht genug für uns, wir wollen mehr gewinnen und das ist unser Ziel für die Saison.“

Für dieses Unterfangen ist Chelsea bekanntermaßen bereit, einiges zu investieren. Knapp 250 Millionen Euro gab der Verein von Besitzer Roman Abramowitsch vor der vergangenen Saison unter anderem für Havertz und Timo Werner aus. Diesmal werden es wohl 115 Millionen für einen Spieler: Romelu Lukaku. Der Belgier steht vor einem Wechsel von Inter Mailand an die Stamford Bridge, wo er schon von 2011 bis 2014 unter Vertrag stand und nicht glücklich geworden war.

Supercup: Chelsea gegen Villarreal im Live-Ticker - Tuchel hat kuriose Idee

Gegner Villarreal klingt wie der klassische Supercup-Außenseiter, schlug aber in der Europa League nacheinander Englands Schwergewichte Arsenal und Manchester United. „Ich habe riesigen Respekt vor Villarreal und Trainer Unai Emery. Ich denke, sie sollten den Pokal für die Europa League ‚Unai-Emery-Trophäe‘ nennen, und zwar bald! Dieser Kerl ist unglaublich“, lobte Tuchel. Der 49 Jahre alte Spanier gewann die Trophäe 2014, 2015, 2016 mit Sevilla und nun 2021. Vor dem Supercup sagte er: „Ich will jetzt auch den Supercup gewinnen, weil ich das bisher nicht geschafft habe.“ Widersacher Chelsea lobte er als „bestes Team der Welt“. (ck/dpa/sid) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA