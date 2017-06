DFL terminiert Supercup 2017 zwischen FC Bayern und Dortmund

Spielt steigt bei der Borussia

+ © dpa Bild aus dem Supercup 2016: Auch dank Thomas Müller (M.) gewann der FC Bayern im vergangenen Jahr gegen Borussia Dortmund. © dpa

Der erste Titel der neuen Saison wird in Dortmund vergeben. Dort spielen die gastgebende Borussia und der FC Bayern München den Supercup 2017 aus.

Frankfurt/Main - Der Supercup 2017 findet am 5. August in Dortmund statt. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag mitteilte, wird das Duell FC Bayern München mit Borussia Dortmund um 20.30 Uhr angepfiffen. ZDF und Eurosport übertragen die Partie live. Der erste Titel der neuen Saison wird traditionell zwischen dem deutschen Meister und dem DFB-Pokalsieger ausgespielt. Der Pokalsieger hat Heimrecht.

In den vergangenen fünf Jahren trafen die beiden Klubs in dem Wettbewerb viermal aufeinander. Der FC Bayern gewann 2012 mit 2:1 und 2016 mit 2:0, der BVB siegte 2013 mit 4:2 und ein Jahr darauf mit 2:0. Mit jeweils fünf Erfolgen teilen sich beide Vereine aktuell den Rekord.

dpa, mol