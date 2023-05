Den HSV freut’s: St. Pauli verliert 0:0 gegen Düsseldorf

21 Torschüsse reichen nicht

Samstagabend, 20 Grad. Ausverkauftes Millerntor-Stadion. Trotz bester Bedingungen kam der FC St. Pauli gegen Düsseldorf nicht über ein 0:0 hinaus – und kann so kaum Druck auf den HSV aufbauen.

Hamburg – 21 Torschüsse und dennoch kein Treffer. Für den FC. St. Pauli war im Topspiel gegen Fortuna Düsseldorf deutlich mehr drin als ein torloses Remis. Im Verfolgerduell der zweiten Liga fehlte im ersten Durchgang das Glück, im zweiten die nötige Konsequenz.

St. Pauli an die Latte – Düsseldorf ohne Abschluss

Der FCSP zeigte sich zu Beginn der Partie sehr dominant. Nach einer Viertelstunde standen bereits fünf Abschlüsse auf dem Statistikzettel. Torannäherungen von Medić (2.) und Paqarada (11.) folgten ein Irvine-Kopfball, den Fortuna-Keeper Kastenmeier über die Latte lenkte (14.) und ein Daschner-Fernschuss, der knapp am langen Pfosten vorbeizischte.

Anschließend beruhigte sich das Spiel etwas. Die Hürzeler-Elf kontrollierte die Partie, kam aber nur noch selten zu zwingenden Torchancen. Große Aufregung dann in der 38. Minute um ein vermeintliches Fortuna-Handspiel: Nach einem Saad-Abschluss prallte Düsseldorfs Innenverteidiger Hoffmann der Ball vom eigenen Fuß an den Arm. Nach kurzer Rücksprache mit dem Videoassistenten blieb Jöllenbeck bei seiner Entscheidung: kein Strafstoß.

Die Kiezkicker ließen sich davon nicht beirren, legten vor der Pause noch einmal zu – und wären beinahe mit dem Führungstreffer belohnt worden. Hartels feiner Distanzschlenzer rauschte jedoch nur an die Latte, in der Nachspielzeit verzog er frei stehend im Sechzehner. Düsseldorf blieb in den ersten 45 Minuten gänzlich ohne Torchance. „Wir waren ganz gut bedient, dass wir nicht in Rückstand geraten sind“, sagte Fortuna-Coach Thioune im Nachgang der Partie.

Düsseldorf an die Latte – St. Pauli nicht zwingend genug

Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein Geduldsspiel. Der FCSP kam seltener gefährlich vors Tor und zeigte sich in den entscheidenden Szenen zudem zu inkonsequent. Der letzte Pass fand in dieser Phase nicht immer den Weg zum Mitspieler. Düsseldorf wiederum blieb 68 Minuten komplett blass – meldete sich dann allerdings mit einem Hammer in der Partie an. Der erst wenige Sekunden zuvor eingewechselte Niemiec setzte den Ball – bedrängt von Mets – an die Latte. Glück für die Heimelf, die in der Folge nur noch selten zu Abschlüssen kam.

Die Gäste wiederum kombinierten sich in der Schlussphase zweimal gefährlich vors Tor. Erst traf Niemiec aus guter Position den Ball nicht (83.), dann rettete Mets in höchster Not gegen Klaus (85.). Das war es dann auch: 21 zu 3 Torschüsse für St. Pauli, davon aber auch nur zwei auf den Kasten. Dennoch war für die Heimelf deutlich mehr drin: 0:0 verloren, bilanzierte FCSP-Profi Daschner nach Spielende. Dasselbe könnte man für Düsseldorf behaupten.

Fazit: Ein Punkt, der beiden Mannschaften nicht wirklich weiterhilft und vor allem den Hamburger SV freuen dürfte. Der HSV kann am Sonntag in Regensburg den Abstand auf die Nichtaufstiegsplätze auf sechs Zähler ausbauen. Bei der um vier beziehungsweise fünf Tore besseren Tordifferenz im Vergleich zu den beiden Verfolgern wäre der Relegationsplatz damit so gut wie gesichert.

Die Tabelle der 2. Bundesliga

SV Darmstadt 98 31 Spiele 64 Punkte 1. FC Heidenheim 31 Spiele 61 Punkte Hamburger SV 31 Spiele 57 Punkte FC St. Pauli 32 Spiele 54 Punkte Fortuna Düsseldorf 32 Spiele 54 Punkte SC Paderborn 31 Spiele 51 Punkte

Und abseits des Rasens? Dreifarbiges Fahnenintro der Ultra‘ Sankt Pauli und fünfmal Pyrotechnik aus dem Fortuna-Block.

Vom Millerntor-Stadion berichtet Andreas Schmid