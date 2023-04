SSC Neapel gegen AC Mailand im Live-Ticker: Bayern-Wunschstürmer Osimhen zurück im Ring

Champions-League-Viertelfinale

Kann sich die SSC Neapel für die 0:1-Hinspiel-Niederlage gegen den AC Mailand rehabilitieren? Das Rückspiel beider italienischer Teams im Champions League-Viertelfinale gibt es hier im Live-Ticker.

Champions League : SSC Neapel – AC Mailand

Kann Neapel 0:1-Hinspielniederlage wettmachen?

SSC-Star Osimhen kehrt in CL-Kader zurück

Verfolgen Sie das Viertelfinal-Rückspiel der Königsklasse hier im Live-Ticker.

SSC Neapel - AC Mailand -:- (-:-), heute, 21 Uhr

Aufstellung Neapel: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Rui - NDombèlé, Lobotka, Zielinski - Politano, Kvaratskhelia - Osimhen. Aufstellung Mailand: Maignan - Hernández, Tomori, Kjaer, Calabria - Tonali, Krunic - Diaz, Bennacer, Leao - Giroud. Tor: - Besondere Vorkommnisse: - Zuschauer: -

Update, 20:10 Uhr: Die Aufstellungen beider Teams sind da. Wie angekündigt ist heute auch Star-Stürmer Victor Osimhen wieder im SSC-Aufgebot und möchte seiner Mannschaft helfen, die jüngsten Negativ-Resultate gegen Mailand ins Positive zu verkehren. Darüber hinaus stoßen diesmal Juan Jesus, Tanguy Ndombele sowie Matteo Politano in die Napoli-Startaufstellung. Bei den Gästen gibt es keine Veränderungen in der Anfangsformation.

Erstmeldung vom 18. April: München/Neapel - In diesem rein italienischen Champions League-Viertelfinale ist für beide Kontrahenten noch alles drin! Zwar hatte der AC Mailand das Hinspiel gegen die SSC Neapel, dank eines Treffers von Ismael Bennacer, knapp mit 1:0 für sich entschieden, doch beide Farben lieferten sich zuletzt einen starken Fight im Stadio Maradona.

Zu berücksichtigen ist ferner, dass der aktuelle Spitzenreiter der Seria A, die SSC Neapel, in der Schlussphase des ersten Aufeinandertreffens rotbedingt in Unterzahl agieren musste. Außerdem fehlte SSC-Top-Stürmer Victor Osimhen, auf den derzeit wohl der FC Bayern ein Auge geworfen hat, aufgrund einer Adduktorenverletzung – diesmal wird der Nigerianer aber wieder mit von der Partie sein und AC-Coach Stefano Pioli die eine oder andere Sorgenfalte auf die Stirn treiben.

+ Ist im CL-Rückspiel gegen den AC Mailand wieder gesetzt: Neapel-Star Victor Osimhen. © IMAGO / ZUMA Wire

Mailand weiß, wie es gegen Neapel geht

Mailand indes weiß das Momentum auf seiner Seite – und hat in jüngster Vergangenheit eindrucksvoll bewiesen, wie man den souveränen Serie-A-Primus in die Schranken weisen kann. Vor dem 1:0-CL-Hinspiel-Erfolg, Anfang April, hatte der AC Milan die SSC nämlich bereits in der Liga mit 4:0 in die Knie gezwungen.

Der AC Mailand kann am Dienstag voraussichtlich in Bestbesetzung antreten, anders sieht es bei den Hausherren aus, die auf ihre beiden wichtigen, jedoch gesperrten Stammkräfte Min-Jae Kim sowie André Anguissa verzichten müssen.

Neapel gegen AC Mailand im Live-Ticker: Viertelfinale der Champions League heute Abend

Verfolgen Sie das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen SSC Neapel und AC Mailand heute Abend ab 21 Uhr hier im Live-Ticker.

