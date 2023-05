Spannung in der 2. Liga: 1. FC Heidenheim kann Aufstieg perfekt machen

Am Sonntag

+ © Stefan Puchner/dpa Der 1. FC Heidenheim will in die Bundesliga aufsteigen. © Stefan Puchner/dpa

Am Sonntag findet in der 2. Bundesliga der letzte Spieltag statt. Lesen Sie hier, wie Sie das Spiel SSV Jahn Regensburg gegen 1. FC Heidenheim live verfolgen können:

Der letzte Spieltag der 2. Bundesliga hat es in sich. Im Fernduell kämpfen der Hamburger SV (3.) und der 1. FC Heidenheim (2.) um den direkten Aufstiegsplatz. Während der HSV in Sandhausen ran muss, gastiert der Tabellenzweite Heidenheim in Regensburg.

1. FC Heidenheim zu Gast in Regensburg – alle Infos zum Saisonfinale der 2. Bundesliga finden Sie im Live-Ticker von HEIDELBERG24.

Beide Partien werden am Sonntag um 15:30 Uhr angepfiffen. (nwo)