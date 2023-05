Yann Sommer fehlt erneut: FC Bayern mit Plan B im Meister-Spiel?

Ulreich steht bereit

Die Spannung um den Bundesliga-Titel steigt. Für das vorletzte Bundesliga-Spiel droht dem FC Bayern München der Ausfall von Yann Sommer.

München – In den vergangenen Jahren hatte der FC Bayern München seinen Bundesliga-Titel zu diesem Zeitpunkt schon sicher. Diesmal wartet am 33. Spieltag ein harter Brocken auf den Rekordmeister. Gegen RB Leipzig müssen die Roten um Yann Sommer bangen.

Yann Sommer Geboren: am 17. Dezember in Morges 1988 (Schweiz) Position: Torwart Im Verein seit: 19. Januar 2023

Ulreich könnte beim FC Bayern erkrankten Sommer ersetzen

Im Winter wurde der Schweizer als Vertretung für den verletzten Manuel Neuer verpflichtet. Doch jetzt könnte Ersatzmann Sven Ulreich zu seinem unverhofften Comeback kommen. Sommer musste nach Bild- und kicker-Informationen am Mittwoch und Donnerstag im Training pausieren. Magen-Darm-Probleme zwangen ihn dazu. Das Abschlusstraining am Freitag (19. Mai) wird nun zeigen, ob Sommer für Leipzig bereit sein wird.

Ansonsten würde Ulreich zwischen die Pfosten zurückkehren. Der langjährige Neuer-Backup durfte diese Saison bereits jeweils dreimal in Champions League und Bundesliga ran, als Neuer wegen einer Schulterverletzung ausfiel. Zudem spielte Ulreich in den ersten beiden Pokalrunden.

+ Yann Sommer droht gegen RB Leipzig auszufallen. © IMAGO/ULMER

Torjäger Gnabry pausierte wegen Belastungssteuerung

Doch Sommer ist nicht der einzige Ausfall in der Münchner Trainingswoche. Auch Top-Torjäger Serge Gnabry musste den Berichten nach beim nicht-öffentlichen Training am Donnerstag pausieren. Der Grund soll die Belastungssteuerung gewesen sein. In den letzten drei Spielen traf der Nationalspieler viermal und kommt diese Saison auf 13 Bundesliga-Tore.

Gegen Leipzig sicher nicht dabei sein wird Eric Maxim Chupo-Moting. Der Stürmer fehlt seit Anfang April wegen Knieproblemen und wird diese Saison wohl nicht auf den Rasen zurückkehren. Thomas Müller ist seit Mittwoch hingegen wieder auf dem Trainingsplatz dabei. Ebenfalls fit ist Goretzka, dennoch droht ihm die Bank.

Bayern München hat einen Punkt mehr als Verfolger Dortmund

Im Fernduell um die Meisterschaft gegen Borussia Dortmund müssen die Bayern am Samstag vorlegen. Dortmund spielt erst am Sonntag beim FC Augsburg. Aktuell haben die Bayern einen Punkt mehr auf dem Konto. Gewinnt Dortmund, wird die Entscheidung auf den letzten Spieltag vertagt.

Spannung bis zur 34. Runde gab es zuletzt 2019. Am Ende konnten die Münchner unter Niko Kovac ihren siebten Erfolg in Serie bejubeln. In den vergangenen 20 Jahren kam es nur einmal vor, dass der Zweite den Tabellenführer an den letzten beiden Spieltagen vom Thron stoßen konnte. 2006/2007 überholte der VfB Stuttgart den FC Schalke 04 am 33. Spieltag und krönte sich dann zum Meister. (jo/dpa)

Rubriklistenbild: © IMAGO/ULMER