Sommer-Fahrplan beim FC Bayern steht: Münchner greifen auf Kovac-Vorbereitung zurück

Reise nach Asien steht bevor

Diesen Sommer hält der FC Bayern ein Trainingslager in Oberbayern ab, danach geht es für die Profis auf eine Asien-Tour, bei der drei Testspiele geplant sind.

München - Die Sommervorbereitung des FC Bayern hat es in sich. Für die Profis steht neben einem Trainingslager in Oberbayern eine weite Reise an, denn die Münchner kündigten am Freitag auch eine Asien-Tour an. Dabei werden die Bayern einen Halt in Tokio einlegen, wo drei Testspiele stattfinden sollen. Womöglich werden noch weitere Ziele hinzukommen.

FC Bayern hält Trainingslager in Oberbayern ab: Zuletzt gab es das unter Niko Kovac

Dass der FC Bayern ein Trainingslager in der Heimat abhält, hat Seltenheitswert. Zuletzt verbrachte der Verein im August 2019 fünf Tage am Tegernsee, um sich auf die Saison vorzubereiten. Damals leitete Ex-Trainer Niko Kovac noch die Einheiten beim Rekordmeister, ehe er fünf Monate später entlassen und durch Hansi Flick ersetzt wurde. Die Bayern veranstalteten dabei sogar ein Testspiel gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern.

Nun kehren die Münchner nach vier Jahren wieder zurück ins bayerischen Voralpenland, wo sich Cheftrainer Thomas Tuchel vom 15. bis 20. Juli intensiv mit seiner Mannschaft beschäftigen wird. „Der FC Bayern ist sich seiner Wurzeln in Bayern und München stets bewusst, und es gehört zur Tradition des Clubs, dass wir uns immer wieder am Tegernsee auf die neue Saison vorbereiten“, wurde der Vorstandsboss Oliver Kahn in der Vereinsmitteilung zitiert.

FC Bayern bestreitet drei Testspiele in Asien – ein Gegner steht schon fest

Zur Ausrichtung des Klubs gehört jedoch auch, sich auf dem gesamten Erdball zu zeigen und für sich zu werben. „Gleichzeitig wollen wir unseren Fans auf der ganzen Welt regelmäßig die Möglichkeit bieten, unsere Spieler auch einmal live zu erleben“, erklärt Kahn, der sich bereits auf die „diesjährige ‚Audi Summer Tour‘ in Asien“ freut. Den FC Bayern verschlägt es vom 24. Juli bis zum 3. August nach Fernost.

Der erste Halt der Tour in Asien steht bereits fest, so werden die Bayern vom 26. bis 29. Juli Tokio besuchen. Am 26. sowie am 29. Juli bestreitet der FCB zwei Vorbereitungsspiele im neuen Nationalstadion der japanischen Hauptstadt. Der Gegner für die Partie am 29. Juli steht bereits fest, so treffen die Bayern auf den viermaligen japanischen Meister Kawasaki Frontale. Unklar ist hingegen noch, gegen wen es am 26. Juli geht. Wo es nach den geplanten vier Tagen in Tokio hingeht, gab der Verein noch nicht bekannt. Auch der Gegner der dritten Partie steht dementsprechend noch aus.

Marketing-Boss erklärt Japan-Reise: „FC Bayern hat in Asien riesige Fangemeinde“

Es ist das erste Mal nach 2008, dass die Profis des FC Bayern nach Japan reisen, die letzte Reise nach Asien liegt sechs Jahre zurück. Damals legte der Serienmeister Stopps in China und Singapur ein. Die letzte Fernreise der Münchner fand im vergangenen Jahr statt, als sie im Rahmen der Sommer-Tour in den Vereinigten Staaten Washington und Green Bay besuchten.

Marketingvorstand Andreas Jung begründete in der Mitteilung die Gründe für den PR-Trip. „Der FC Bayern hat in Asien eine riesige Fangemeinde, die kontinuierlich wächst. Wir wollen die große Begeisterung für unseren Sport in der Region weiter vorantreiben und die Menschen mit unserem Team vor Ort begeistern“, erklärte der 61-Jährige das Vorhaben des Bundesligisten. (ajr)

