Lothar Matthäus warnt: Für diese Bayern-Spieler wird es 2019 besonders schwer

Kolumne bei Sky

+ © dpa / Bernd Weißbrod TV Experte Lothar Matthäus warnt einige Bayern-Spieler vor einem schweren Jahr. © dpa / Bernd Weißbrod

Beim FC Bayern steht 2019 ein Umbruch an. Sky-Experte Lothar Matthäus warnt dabei besonders zwei der Arrivierten vor einem schwierigen Jahr.

Unterföhring - Sky Experte Lothar Matthäus sieht für die Nationalspieler Mats Hummels und Jerome Boateng vom Fußball-Bundesligist FC Bayern München schwierige Zeiten im neuen Jahr. "Wenn es einen Umbruch in der Nationalmannschaft gibt und junge Spieler wie Niklas Süle, Antonio Rüdiger, Matthias Ginter oder Jonathan Tah ihre Leistungen bringen und sie in ihren Klubs auch noch öfter eingesetzt werden, wird es schwer für Hummels und Boateng, ihre Position der vergangenen sechs bis acht Jahre zu behalten", schrieb Matthäus in seiner wöchentlichen Kolumne 'So sehe ich das' bei skysport.de.

Auch ein möglicher Wechsel des französischen Weltmeisters Lucas Hernandez zum Rekordmeister würde für die beiden Innenverteidiger weitere Konkurrenz bedeuten: "Hummels und Boateng sind verletzungsanfällig. Lucas hingegen ist um einiges jünger. Dieser Transfer würde absolut Sinn für mich machen."

Auch Benjamin Pavard soll beim FC Bayern München weiterhin auf dem Einkaufszettel stehen und würde die Konkurrenz auf den Defensivpositionen beim Rekordmeister weiter verschärfen. Mit 30 Jahren zählen Boateng und Hummels zu den erfahreneren Spielern im Kader von Niko Kovac.

Lesen Sie auch: Winter-Transfergerüchte 2018/19 und aktuelle News zum FC Bayern München

sid