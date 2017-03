Baggert Hoffenheim an Serge Gnabry?

Laut Medienbericht

Bremen - Er ist einer der Shootingstars des deutschen Fußballs: Serge Gnabry. Klar also, dass der Werder-Kicker immer wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht wird. Angeblich klopfte nun Hoffenheim an.

Die Spekulationen um Serge Gnabry gehen weiter. Angeblich soll nun auch 1899 Hoffenheim Interesse an dem Youngster haben. Wie der kicker berichtet, steht der 21-Jährige auf dem Wunschzettel der Kraichgauer, und die sind offenbar dazu bereit, für Gnabry einen vereinsinternen Rekord-Transfer zu tätigen.

Werder Bremens Sportchef Frank Baumann lassen die Spekulationen kalt. "Ich weiß von nichts", sagte der Ex-Nationalspieler gegenüber weser-kurier.de. "Wir haben kein Bedürfnis, Serge abzugeben", sagte Baumann, der Gnabry bei der Verpflichtung vom FC Arsenal mit einem Vertrag bis 2020 ausgestattet hatte. Seither gibt es auch Berichte über eine mögliche Ausstiegsklausel. Auch um einen Wechsel von Gnabry zu Bayern München hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, wie zum Beispiel tz.de berichtete. "Wir wollen ihn noch gern die nächsten Jahre hier behalten und hoffen, dass wir mit Serge den Weg noch weitergehen können", sagte Baumann am Montag.

