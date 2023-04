Schalke 04 gegen SC Freiburg heute im Live-Ticker: S04 hat großartige Chance

29. Bundesliga-Spieltag

Live-Ticker: Schalke 04 trifft auf den SC Freiburg

Der FC Schalke 04 reist am 29. Bundesliga-Spieltag zum SC Freiburg. Alle Informationen zum S04-Spiel hier im Live-Ticker von RUHR24.

Mögliche Aufstellung SC Freiburg: Flekken - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter - Keitel, Höfler - Doan, Grifo - Höler - Gregoritsch

Aufstellung FC Schalke 04: Schwolow - Matriciani, Jenz, Kaminski, Uronen - Latza, Kral - Karaman, Drexler, Bülter - Terodde

Anstoß: Sonntag (23. April), 15.30 Uhr

Spielstand: -:- (-:-)

Tore: -

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Robert Hartmann (43, Ingolstadt)

14.14 Uhr: Die Aufstellung ist da! So spielt Schalke 04 heute in Freiburg:

Schwolow - Matriciani, Jenz, Kaminski, Uronen - Latza, Kral - Karaman, Drexler, Bülter - Terodde

Auf der Bank: Langer, Ouwejan, Greiml, van den Berg, Zalazar, Tauer, Aydin, Mohr, Frey

13.55 Uhr: Dem FC Schalke 04 bietet sich heute die großartige Chance, in der Bundesliga-Tabelle auf einen Nichtabstiegsplatz zu klettern. Möglich machen es die Patzer der Konkurrenz: Hertha BSC verlor mit 2:4 bei Werder Bremen und der VfL Bochum kassierte gar eine 1:5-Klatsche gegen Wolfsburg, der VfB Stuttgart kam über ein 1:1 in Augsburg nicht hinaus. Mit einem Sieg in Freiburg klettert der S04 heute auf Platz 15.

Update, Sonntag (23. April), 13.40 Uhr: Schiedsrichter ist heute Robert Hartmann aus Ingolstadt. Seine Assistenten heißen Christian Leicher und Robert Wessel. Der 4. Offizielle ist Benjamin Cortus und Güter Perl gibt den Video Referee.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Bundesliga-Spiels SC Freiburg gegen FC Schalke 04. Der Anpfiff im Europa-Park Stadion erfolgt am Sonntag (23. April) um 15.30 Uhr. +++

Schalke-News: Ein halbes Dutzend Stars fehlt in Freiburg

Erstmeldung, Freitag (21. April), 20.19 Uhr: Geht man nach der Jahrestabelle 2023, trifft am Sonntag der Tabellensiebte auf den Tabellenelften. Nur fünf Punkte mehr geholt hat der SC Freiburg im laufenden Kalenderjahr als der FC Schalke 04.

Durch den 5:2-Sieg gegen Hertha BSC hat Schalke jetzt immerhin mit den Berlinern in der Gesamt-Tabelle die Plätze getauscht. Der S04 ist auf Rang 17 geklettern, die Rote Laterne glüht jetzt in der Hauptstadt.

+ Schalke 04 gewann zuletzt gegen Hertha BSC und will jetzt in Freiburg nachlegen. © Rehbein/RHR-Foto

Schalke 04 gegen SC Freiburg im Live-Ticker: Sechs S04-Profis sind nicht dabei

Der SC Freiburg gewann auswärts mit 2:1 in Bremen, belegt aktuell Tabellenplatz 5. Jetzt reist Schalke in den Breisgau. „Wir wollen da auch versuchen, drei Punkte zu holen – auch wenn es schwer ist“, erklärte S04-Trainer Thomas Reis auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Schwierig wird das vor allem wegen der Stärke des Gegners. Aber auch, weil das königsblaue Personal Sorgen bereitet. In Freiburg fallen Ralf Fährmann (Adduktorenprobleme), Cedric Brunner (Schulterverletzung), Maya Yoshida (Muskelfaserriss), Tim Skarke (Fleischwunde) und Eder Balanta (Zerrung) verletzt aus. Zudem fehlt Tom Krauß dem FC Schalke 04 gelbgesperrt.