Schalke 04 scheitert an Ajax Amsterdam

Nick Viergever von Amsterdam erzielt das 3:1 gegen Schalke und besiegelte damit die Europa-League-Absichten der Deutschen.

Gelsenkirchen - Erstmals seit 2005 steht keine deutsche Fußball-Mannschaft im Halbfinale eines europäischen Wettbewerbes. Nach dem FC Bayern und Borussia Dortmund in der Champions League scheiterte am Donnerstag auch der FC Schalke 04 in der Europa League.

Gegen Ajax Amsterdam gewann der Bundesliga-Elfte das Viertelfinal-Rückspiel zwar mit 3:2 in der Verlängerung, doch das reichte nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel vor einer Woche nicht. Die Schalker Tore erzielten Leon Goretzka (53.), Guido Burgstaller (56.) und Daniel Caligiuri (101.). Der wichtige Auswärtstreffer für Ajax gelang Nick Viergever in der 111. Minute. Der Ex-Gladbacher Amin Younes (120.) sorgte dann sogar noch für das zweite Tor der Gäste. Dabei spielte Schalke nach Gelb-Rot für Ajax-Profi Joël Veltman von der 80. Minute an in Überzahl.

