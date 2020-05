Schalke 04 gegen FC Augsburg im Live-Ticker: Ozan Kabak kehrt zurück, Duo fällt aus

27. Spieltag der Bundesliga steht an

Ozan Kabak steht wieder im S04-Aufgebot. Ein Duo fällt dafür aus. Der Live-Ticker zum Spiel FC Schalke 04 gegen den FC Augsburg.

Mögliche Aufstellung FC Schalke 04: Schubert - Kabak, Sané, Nastasic - Kenny, Caligiuri, McKennie, Oczipka - Serdar - Burgstaller, Raman

Mögliche Aufstellung FC Augsburg: Luthe - Framberger, Jedvaj, Suchy, Max - Khedira, Baier, Richter, Löwen, Vargas - Niederlechner

Anstoß: Sonntag (24. Mai), 13.30 Uhr

Spielstand: -:-

Tore: -

Platzverweise: -

Schiedsrichter: noch nicht bekannt

Update, Freitag (22. Mai), 16.35 Uhr: Trainer David Wagner (48) hat bestätigt, dass für das Heimspiel des FC Schalke 04 gegen den FC Augsburg Innenverteidiger Jean-Clair Todibo (20) und Spielmacher Amine Harit (22) ausfallen. Wann beide genau zurückkehren, ist derzeit noch unklar.

"Bei beiden wurde der Ausfall mit mehreren Tagen beziffert. Ich gehe nicht davon aus, dass beide diese Saison nicht mehr spielen können. Ich denke, dass Jean-Clair Todibo früher zur Verfügung steht und schon nächste Woche wieder eingreifen kann", sagte David Wagner am Freitag (22. Mai) in einer virtuellen Pressekonferenz.

Schalke 04 - FC Augsburg im Live-Ticker: Ozan Kabak kehrt beim S04 zurück

Definitiv zurück im Aufgebot ist Ozan Kabak (20), wie der S04-Trainer bestätigte. Ob er nach zwei Wochen Mannschaftstraining direkt in der Startelf gegen den FC Augsburg steht, hängt davon ab, wie gut er das Abschlusstraining überstehen wird.

Klar ist auf jeden Fall, dass David Wagner eine Reaktion seiner Mannschaft erwartet. "Nach der Niederlage im Derby waren wir alle wahnsinnig enttäuscht. Wir hatten uns tatsächlich etwas vorgenommen und ausgerechnet. Dass wir dann so eine Leistung angeboten haben, hat uns alle enttäuscht. Jetzt wollen wir eine Reaktion zeigen."

Schalke 04 - FC Augsburg im Live-Ticker: Markus Schubert bleibt im S04-Tor

Eine Veränderung im Tor des S04 gegen den FC Augsburg wird David Wagner nicht vornehmen. Markus Schubert (21), der im Derby nicht zum ersten Mal bei Gegentoren schlecht aussah, sei nach einer ersten Enttäuschung zu Wochenbeginn sehr kämpferisch gewesen, es besser zu machen.

David Wagner machte außerdem keinen Hehl daraus, dass das Heimspiel gegen den FC Augsburg "eine Woche einläutet, in der Vorentscheidungen fallen werden. Keine Entscheidungen, aber Vorentscheidungen. Daher ist es wichtig, insbesondere nach der Derby-Leistung, dass wir sofort zeigen, gewinnen zu wollen."

Schalke 04 - FC Augsburg im Live-Ticker: S04 trifft auf drei Abstiegskandidaten in sechs Tagen

Nach dem Schalke-Heimspiel gegen den FC Augsburg warten auf den S04 mit Spielen gegen Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen zwei weitere Abstiegskandidaten binnen weniger Tage. Verlieren die Königsblauen auch nur eine Partie davon, dürfte der Zug für die Europa League wohl abgefahren sein.

Update, Donnerstag (21. Mai), 12.00 Uhr: Nun hat sich die Situation über die TV-Übertragung geklärt. Am Donnerstag (21. Mai) gab die DFL auf Twitter bekannt, wo die kommenden Partien zu sehen sein werden.

FC Schalke 04 - Augsburg im Live-Ticker: DAZN bekommt Rechte für Sonntagsspiele und weitere Partien

Demnach soll die Partie zwischen dem S04 und dem FC Augsburg (live im Free-TV und Stream) am Sonntag (24. Mai) beim Pay TV-Sender DAZN übertragen werden. Doch das wird nicht die einzige Änderung bleiben.

Wie die DFL bekannt gab, wird DAZN in der laufenden Saison neben den Sonntagsspielen um 13.30 Uhr zudem noch alle Freitags- und Montagsspiele bis Ende der Saison zeigen dürfen. In den englischen Wochen werden es die Partien mittwochs um 18.30 Uhr sein.

FC Schalke - Augsburg: DAZN wird weiteres S04-Spiel übertragen

Das erste Spiel, das der Anbieter dann übertragen wird, ist dasBerlin-Derby am kommenden Freitag (22. Mai). Neben dem Schalke-Spiel gegen den FC Augsburg wird es noch eine weitere S04-Partie betreffen.

Durch die neue Regelung wird dann auch die Begegnung der Königsblauen mit Eintracht Frankfurt am 17. Juni um 18.30 Uhr bei DAZN übertragen. Aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen Eurosport und der DFL war die Lage bis zuletzt noch unklar.

Update, Donnerstag (21. Mai), 09.50 Uhr: Wenn der S04 am Sonntag (24. Mai) auf den FC Augsburg trifft, können sich die königsblauen Anhänger das Spiel wieder im Free-TV sehen. Das sollten sie jedoch besonders genießen.

FC Schalke 04 - Augsburg: S04-Fans müssen nach Augsburg-Spiel auf bewährte Mittel zurückgreifen

Denn wie der Sender Sky gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, wird der 27. Spieltag der Bundesliga der vorerst letzte sein, der im Free-TV zu sehen sein wird. Danach müssen auch S04-Fans wieder auf bewährte Mittel zurückgreifen.

Das bedeutet, dass die Bundesliga-Partien, für die Sky die Übertragungsrechte hat, wieder hinter der Bezahlschranke eines Abonnements verschwinden werden. Den vergangenen Spieltag hatte der TV-Sender als Konferenz im Free-TV gezeigt.

Update, Mittwoch (20. Mai), 20.16 Uhr: Die schlechten Nachrichten reißen derzeit nicht ab beim S04. Die "Knappen" müssen vorerst auf ein Duo verzichten.

FC Schalke 04 - FC Augsburg: S04 muss vorerst auf Jean-Clair Todibo und Amine Harit verzichten

Wie der FC Schalke 04 auf seiner vereinseigenen Homepage mitteilt, erlitten Jean-Clair Todibo (20) und Amine Harit (22) Blessuren gegen den BVB. Der 20-jährige Innenverteidiger verletzte sich im Revierderby am Sprunggelenk und musste bereits zur Pause ausgewechselt werden.

Teamkollege Amine Harit zog sich eine Innenbandverletzung zu. Beide sind folglich im Spiel gegen den FC Augsburg keine Option für Schalke-Trainer David Wagner.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Augsburg. Der Anstoß in der Veltins Arena erfolgt am Sonntag (24. Mai) um 13.30 Uhr. +++

Vorbericht: FC Schalke 04 gegen den FC Augsburg im Live-Ticker

Der FC Schalke 04* befindet sich in der Bundesliga auf Talfahrt, wie RUHR24.de* berichtet. Im ersten Spiel nach der coronabedingten Pause setzte es am vergangenen Wochenende eine herbe 0:4-Pleite im Derby gegen den BVB (der Schalke-Ticker zum Nachlesen)*.

Damit rutschen die Mannen von Trainer David Wagner (48) in der Tabelle hinter den VfL Wolfsburg und den SC Freiburg auf Rang acht ab. Die jüngsten acht Bundesliga-Spiele konnte der S04 (alle Schalke-Texte auf RUHR24.de)* allesamt nicht gewinnen, bei einem Grusel-Torverhältnis von 2:19.

FC Schalke 04 - FC Augsburg im Live-Ticker: S04-Duell mit dem FCA als Chance

Der Gegner vom kommenden Sonntag reitet aber derzeit ebenfalls nicht auf der Erfolgswelle. Seit sechs Spielen konnte der FC Augsburg in der Bundesliga keinen Dreier mehr einfahren. Am vergangenen Spieltag musste der FCA beim 1:2 gegen den VfL Wolfsburg zudem eine bittere Last-Minute-Niederlage schlucken.

Gegen kriselnde Schwaben könnte dem S04, der nach der Derby-Schmach zwei Quarantäne-Optionen hat, also der Turnaround gelingen. Zumal mit dem FC Augsburg der absolute Lieblingsgegner in der Veltins Arena zu Gast sein wird.

FC Schalke 04 - FC Augsburg im Live-Ticker: S04 mit nur einer Bundesliga-Niederlage gegen den FCA

Von den bisherigen 17 Aufeinandertreffen in der Bundesliga verlor Schalke lediglich ein einziges. Schon fünf Jahre ist es her, dass der FC Schalke 04 in Augsburg mit 1:2 den Kürzeren zog.

Daheim hat der S04 außerdem noch nie in der Vereinsgeschichte gegen den FCA verloren. Insgesamt stehen sechs Siege und zwei Unentschieden für die Königsblauen zu Buche. Die Aussichten sind gut, dass Schalke am Sonntag in der Bundesliga endlich wieder auf Kurs kommt. Übrigens: Während die Profis auch in Zeiten der Corona-Pandemie offiziell ihrem Beruf nachkommen dürfen, handelten sichJugendspieler der Schalke-Knappenschmiede wegen Verstößen gegen die Coronavirus-Schutzmaßnahmen Ärger ein.

