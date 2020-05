Schalke 04 gegen FC Augsburg im Live-Ticker: Krisen-Gipfel in Gelsenkirchen

27. Spieltag der Bundesliga steht an

+ © Stefan Puchner / dpa Daniel Caligiuri (r.) und der FC Schalke 04 stehen gegen den FC Augsburg unter Druck. © Stefan Puchner / dpa

Der FC Schalke 04 empfängt am 27. Bundesliga-Spieltag den FC Augsburg. Der S04 ist für den FCA ein Angstgegner. Hier geht es zum Live-Ticker.

Mögliche Aufstellung FC Schalke 04: Schubert - Todibo, Sané, Nastasic - Kenny, McKennie, Oczipka - Caligiuri, Harit, Serdar - Raman

Mögliche Aufstellung FC Augsburg: Luthe - Framberger, Jedvaj, Suchy, Max - Khedira, Baier, Richter, Löwen, Vargas - Niederlechner

Anstoß: Sonntag (24. Mai), 13.30 Uhr

Spielstand: -:-

Tore: -

Platzverweise: -

Schiedsrichter: noch nicht bekannt

>>> Live-Ticker aktualisieren <<<*

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Augsburg. Der Anstoß in der Veltins Arena erfolgt am Sonntag (24. Mai) um 13.30 Uhr. +++

Vorbericht: FC Schalke 04 gegen den FC Augsburg im Live-Ticker

Der FC Schalke 04* befindet sich in der Bundesliga auf Talfahrt, wie RUHR24.de* berichtet. Im ersten Spiel nach der coronabedingten Pause setzte es am vergangenen Wochenende eine herbe 0:4-Pleite im Derby gegen den BVB (der Schalke-Ticker zum Nachlesen)*.

Damit rutschen die Mannen von Trainer David Wagner (48) in der Tabelle hinter den VfL Wolfsburg und den SC Freiburg auf Rang acht ab. Die jüngsten acht Bundesliga-Spiele konnte der S04 (alle Schalke-Texte auf RUHR24.de)* allesamt nicht gewinnen, bei einem Grusel-Torverhältnis von 2:19.

FC Schalke 04 - FC Augsburg im Live-Ticker: S04-Duell mit dem FCA als Chance

Der Gegner vom kommenden Sonntag reitet aber derzeit ebenfalls nicht auf der Erfolgswelle. Seit sechs Spielen konnte der FC Augsburg in der Bundesliga keinen Dreier mehr einfahren. Am vergangenen Spieltag musste der FCA beim 1:2 gegen den VfL Wolfsburg zudem eine bittere Last-Minute-Niederlage schlucken.

Gegen kriselnde Schwaben könnte dem S04, der nach der Derby-Schmach zwei Quarantäne-Optionen hat, also der Turnaround gelingen. Zumal mit dem FC Augsburg der absolute Lieblingsgegner in der Veltins Arena zu Gast sein wird.

+ Schalke-Trainer David Wagner und seine Elf benötigen gegen den FC Augsburg dringend einen Sieg. © Bernd Thissen/dpa

FC Schalke 04 - FC Augsburg im Live-Ticker: S04 mit nur einer Bundesliga-Niederlage gegen den FCA

Von den bisherigen 17 Aufeinandertreffen in der Bundesliga verlor Schalke lediglich ein einziges. Schon fünf Jahre ist es her, dass der FC Schalke 04 in Augsburg mit 1:2 den Kürzeren zog.

Daheim hat der S04 außerdem noch nie in der Vereinsgeschichte gegen den FCA verloren. Insgesamt stehen sechs Siege und zwei Unentschieden für die Königsblauen zu Buche. Die Aussichten sind gut, dass Schalke am Sonntag in der Bundesliga endlich wieder auf Kurs kommt. Übrigens: Während die Profis auch in Zeiten der Corona-Pandemie offiziell ihrem Beruf nachkommen dürfen, handelten sichJugendspieler der Schalke-Knappenschmiede wegen Verstößen gegen die Coronavirus-Schutzmaßnahmen Ärger ein.

nilu, rawi

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.