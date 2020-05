Schalke 04 gegen FC Augsburg live im TV und Stream: Hier kann das Spiel verfolgt werden

27. Bundesliga-Spieltag steht an

Das Spiel Schalke 04 - FC Augsburg kann man live im TV und Stream verfolgen. DAZN und Amazon Prime Video übertragen die Partie. Hier die Infos.

Am 27. Bundesliga-Spieltag empfängt der FC Schalke 04* den FC Augsburg.

Gelsenkirchen - Der 27. Bundesliga-Spieltag steht an und der FC Schalke 04 empfängt den FC Augsburg zum Krisen-Duell. Nicht nur das. Sowohl die Anstoßzeit als auch die Art der Live-Übertragung sind ungewöhnlich, wie RUHR24.de* berichtet.

FC Schalke 04 - FC Augsburg live im TV und Stream bei DAZN und Amazon Prime Video – Sky darf nicht live übertragen

Anstoß in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Augsburg (zum Live-Ticker)* ist am Sonntag (24. Mai) um 13.30 Uhr. Der Pay-TV-Sender Sky hat keine Rechte an dieser Sendezeit, sodass die Partie dort nicht live zu sehen sein wird.

Die Fans des S04 (alle Artikel unter RUHR24.de)* und des FCA müssen aber nicht verzagen. DAZN und Amazon Prime Video übertragen das Bundesligaspiel live. Wir haben zusammengefasst, wie die Online-Angebote im TV und im Stream zu empfangen sind, wann die Vorberichte starten, wer kommentiert und wann die Zusammenfassungen bei Sky und im Free-TV zu sehen sind.

FC Schalke 04 - FC Augsburg live im Pay-TV beim Streaming-Dienst DAZN

Der Streaming-Dienst DAZN überträgt das Bundesligaspiel zwischen dem FC Schalke 04 und FC Augsburg live .

FC Schalke 04 - FC Augsburg live: So ist der Streaming-Dienst DAZN zu sehen

Der Streaming-Dienst DAZN bietet für Neukunden , die beispielsweise das Schalke-Heimspiel gegen den FC Augsburg live gucken wollen, einen kostenlosen Probemonat an.

FC Schalke 04 - FC Augsburg: DAZN live im TV gucken

Obwohl DAZN ein Online-Streamingdienst ist, kann er problemlos über ein Fernsehgerät empfangen werden.

ein Online-Streamingdienst ist, kann er empfangen werden. Mithilfe eines HDMI-Kabels lässt sich beispielsweise ein Laptop mit dem TV verbinden , wodurch das Schalke-Heimspiel gegen den FC Augsburg live wie sonst auch an einem Fernsehgerät verfolgt werden kann.

+ Das Heimspiel des FC Schalke 04 gegen den FC Augsburg kann live im Free-TV und im Stream gesehen werden. © Stefan Puchner/dpa

FC Schalke 04 - FC Augsburg live im TV und Stream bei Amazon Prime Video

Erstmals wird ein Spiel des FC Schalke 04 live im TV und Stream von Amazon Prime Video gezeigt.

Am 26. Bundesliga-Spieltag übertrug Amazon Prime Video erstmals mit Werder Bremen - Bayer Leverkusen ein Bundesligaspiel live.

Am 27. Bundesliga-Spieltag folgen mit Hertha BSC - Union Berlin und FC Schalke 04 - FC Augsburg zwei weitere.

Die Übertragung bei Amazon Prime Video beginnt um 13.20 Uhr .

Sowohl bei der Vorberichterstattung als auch bei den Analysen in der Halbzeit sowie bei den Highlights nach der Partie führen Benni Zander und Markus Weinzierl durch das Programm. "Wir haben mit Martin Feye außerdem noch einen Field-Reporter in Gelsenkirchen in der Veltins-Arena vor Ort, der Interviews führen wird", so Michael Ostermeier von Amazon gegenüber RUHR24.

FC Schalke 04 - FC Augsburg live: So ist Amazon Prime Video im TV und Stream zu sehen

Amazon Prime Video ist ein Video-Angebot von Amazon Prime.

Wer noch kein Abonnement bei Amazon Prime hat, kann den Dienst 30 Tage kostenlos testen und somit beispielsweise FC Schalke 04 gegen den FC Augsburg live und kostenlos sehen.

Amazon-Prime-Mitglieder müssen nichts extra zahlen, das Fußball-Angebot ist derzeit inklusive.

Zu Amazon Prime zählen neben Amazon Prime Video noch Prime Music, Amazon Photos sowie ein Gratis-Premiumversand.

FC Schalke 04 - FC Augsburg live: Amazon Prime Video live im TV und Stream gucken

Amazon Prime sehen Abonnenten in Deutschland und Österreich über die Prime Video App (im Google Play Store für Android) / Prime Video App (im Apple-Store für iOS) auf einem Smart TV .

FC Schalke 04 - FC Augsburg: Bundesligaspiel im TV bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky hat keine Live-Übertragungsrechte für das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 (zur möglichen Aufstellung) und FC Augsburg.

Ab 15.30 Uhr gibt es aber für Abonnenten auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 HD eine ausführliche Zusammenfassung .

FC Schalke 04 - FC Augsburg: Highlights und Zusammenfassungen bei DAZN, Amazon Prime Video und im Free-TV

40 Minuten nach Abpfiff zeigt DAZN Highlights des Spiels zwischen dem FC Schalke 04 und FC Augsburg.

FC Schalke 04 - FC Augsburg: S04-Heimspiel im Live-Ticker

Wer die Partie weder im TV noch im Stream live verfolgen kann, hat noch eine weitere Option. RUHR24 bietet einen Live-Ticker zum Spiel FC Schalke 04 gegen den FC Augsburg* an.

Hier verpassen interessierte Fußball-Fans nichts. Neben einer aktuellen Berichterstattung während des gesamten Spiels, gibt es alles zu den Trainer-Aussagen, Hintergrund-Informationen sowie der Aufstellung. RUHR24 berichtet zudem im Live-Ticker von der Mittwochspartie Fortuna Düsseldorf gegen Schalke 04*.

FC Schalke 04 - FC Augsburg: Die möglichen Aufstellungen vom S04 und FCA

S04-Trainer David Wagner und FCA-Trainer Heiko Herrlich machen um die eine oder andere Personalie noch ein Geheimnis. So könnten die Teams auflaufen:

Mögliche Aufstellung FC Schalke 04: Schubert - Kabak, Sané, Nastasic - Kenny, Caligiuri, McKennie, Oczipka - Serdar - Burgstaller, Raman

Mögliche Aufstellung FC Augsburg: Luthe - Framberger, Jedvaj, Suchy, Max - Khedira, Baier, Richter, Löwen, Vargas - Niederlechner

