Schalke 04 gegen FC Bayern im Live-Ticker: Auch S04-Fans protestieren nach Anpfiff gegen den DFB

Im DFB-Pokal-Viertelfinale trifft der FC Schalke 04 auf den FC Bayern München. Wir berichten im Live-Ticker vom S04-Spiel.

Aufstellung FC Schalke 04: Schubert - Becker, Todibo, Nastasic - Kenny, McKennie, Boujellab, Oczipka - Schöpf, Burgstaller, Matondo

Aufstellung FC Bayern: Neuer - Kimmich, Pavard, Alaba, Davies - Tolisso, Goretzka, Thiago, Müller, Coutinho - Gnabry

Anstoß: 20.45 Uhr

Spielstand: 0:0 (0:0)

Tore: -

Platzverweise: -

Schiedsrichter: Tobias Stieler (38, Hamburg)

12. Minute: Latte! Weston McKennie setzt sich auf der rechten Seite stark gegen zwei Spieler durch und flankt in die Mitte. Guido Burgstaller muss springen, um an den Ball zu kommen und mit einem halb Volley-, halb Kung-Fu-Schuss landet das runde Leder an der Oberkante der Latte.

10. Minute: Guido Burgstaller setzt sich gegen Joshua Kimmich durch, schließt dann aber überhastet ab. Sein Schuss aus 25 Metern wird zur Rückgabe für Manuel Neuer.

10. Minute: Widmen wir uns dem Sportlichen. Bislang hält der FC Schalke 04 überraschend gut dagegen. Eine Torchance hatte der FC Bayern bislang noch nicht.

9. Minute: Die Banner vom S04 wurden übrigens schnell wieder eingerollt. Ob es das mit dem Protest dann war oder ob noch etwas kommt?

Schalke 04 - FC Bayern im Live-Ticker: S04-Fans protestieren gegen den DFB

5. Minute: Da ist fast das 1:0! Alessandro Schöpf wird links am Strafraum bedient und will den Ball unten rechts reinschlenzen. Manuel Neuer kommt nicht mehr an den Ball, der dann knapp am Tor vorbeirauscht.

2. Minute: Die S04-Fans haben Diemtar Hopp nicht beleidigt. Doch es gibt trotzdem einen Protest-Banner: "Dementer Fußball-Bund Zusagen gegen Kollektivstrarafen vergessen. versucht ihr nun uns Fans mit Spielbrauch zu eprssen?"

20.45 Uhr: Das Spiel hat pünktlich begonnen. Schiedsrichter Tobias Stieler hat die Partie freigegeben.

20.42 Uhr: Die große Frage: Werden die Fans des FC Schalke 04 heute auch gegen Dietmar Hopp, dem Mäzen der TSG Hoffenheim, protestieren? Die Spannung dahingehend ist spürbar.

Schalke 04 - FC Bayern im Live-Ticker: S04 pfeifen bei Manuel Neuer und Leon Goretzka

20.37 Uhr: Bei Verkündung der Aufstellung des FC Bayern gab es deutliche Pfiffe gegen Manuel Neuer und Leon Goretzka. Die beiden Ex-Schalker sind bei den S04-Fans nach wie vor nicht gut gelitten.

20.25 Uhr: Kurzer Blick zum anderen Viertelfinal-Spiel, das heute stattfindet: Fortuna Düsseldorf muss gegen den Viertligisten 1. FC Saarbrücken in die Verlängerung! Nach 90 Minuten steht es 1:1 unentschieden.

Der Ausgleichstreffer für den Bundesligisten fiel erst kurz vor Schluss, nachdem die Fortuna wenige Minuten zuvor noch mit einem Elfmeter gescheitert war. Das 1:1 bereitete dann übrigens der Torwart per Kopfball nach einem Eckball vor.

20.07 Uhr: Spannend dürfte zu beobachten sein, wie der FC Schalke 04 im Laufe des Spiels mit Einwechslungen reagiert. Als der unerfahrene Timo Becker sein Startelf-Debüt gegen den SC Paderborn feierte, musste er nach 82 Minuten entkräftet ausgewechselt werden.

Schalke 04 - FC Bayern im Live-Ticker: S04 verzichtet zunächst auf zwei Stützen

20.01 Uhr: Auf der S04-Bank gegen den FC Bayern sitzen übrigens Alexander Nübel, Malick Thiaw, Levent Mercan, Amine Harit, Ahmed Kutucu, Benito Raman und Michael Gregoritsch. Es wirkt so, als wenn Trainer David Wagner mit den wenig übriggebliebenen Stützen wie Amine Harit und Benito Raman nicht auch noch ins Risiko für die Bundesliga gehen will.

Schalke 04 - FC Bayern im Live-Ticker: Guido Burgstaller heute S04-Kapitän

19.52 Uhr: Guido Burgstaller wird den FC Schalke 04 übrigens heute als Kapitän auf das Spielfeld führen.

19.48 Uhr: Natürlich haben auch die Gäste ihre Startelf schon bekanntgegeben. Die Aufstellung sieht wie folgt aus:

Neuer - Kimmich, Pavard, Alaba, Davies - Tolisso - Goretzka, Thiago - Müller, Coutinho - Gnabry

Schalke 04 - FC Bayern im Live-Ticker: S04 überrascht mit Aufstellung

19.38 Uhr: Da sind gleich mehrere Überraschungen beim S04 dabei. Anscheinend spielt der FC Schalke 04 auch mit einer Fünfer-Abwehrkette.

Schubert - Becker, Todibo, Nastasic - Kenny, McKennie, Boujellab, Oczipka - Schöpf, Burgstaller, Matondo

19.30 Uhr: Der FC Schalke 04 hat soeben seine Startelf bekanntgegeben.

Schalke 04 - FC Bayern im Live-Ticker: Alexander Nübel auf der S04-Bank

18.47 Uhr: Sky-Reporter Dirk große Schlarmann berichtet, dass Alexander Nübel auf der Bank der Königsblauen sitzt. Tagsüber war die Frage aufgekommen, ob das Sinn mache, wenn der Torwart sowieso aus dem Tor genommen würde.

Trainer David Wagner ist aber offenbar der Meinung, dass er im Notfall eingewechselt werden kann. Ersatztorhüter Markus Schubert ist seit circa zehn Tagen im Mannschaftstraining, nachdem er dort wegen Patellasehnenprobleme fast vier Wochen gefehlt hatte.

Schalke 04 - FC Bayern im Live-Ticker: S04 und FCB würden gemeinsam Platz sofort verlassen

17.07 Uhr: Die "Causa Hopp" prägt auch das Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern. Am gestrigen Abend trafen sich laut ntv S04-Finanzvorstand Peter Peters (57), Raimond Aumann (56/Direktor Fan- und Fanclubbetreuung bei Bayern München), Vertreter des DFB und der Polizei, um etwaige Szenarien durchzusprechen.

Laut Bild (Bezahlartikel) geschah dies mit dem Ergebnis, dass beide Mannschaften direkt beim ersten Hass-Plakat oder dem ersten Schmähgesang gegen Dietmar Hopp (79) gemeinsam den Platz verlassen. Kurios: Wird Ex-Schalker Manuel Neuer (33) als "H.......n" beleidigt, wird das Spiel laut Bild fortgesetzt.

Schalke 04 - FC Bayern im Live-Ticker: Ultras Gelsenkirchen planen Aktion

Während sich die aktive Fanszene der Münchener nach den Zwischenfällen ins Sinsheim am Abend wohl zurückhalten wird, planen die Ultras Gelsenkirchen eine Aktion. Nach RUHR24-Informationen soll es sich dabei um kreativen Protest handeln - nicht um Beleidigungen. Denkbar ist beispielsweise, dass auch Clemens Tönnies (63) oder andere Skandale der jüngeren Bundesliga-Vergangenheit Teil der Proteste sind.

Dazu passt, dass die aktive Fanszene von Schalke 04 sich auch in der Vergangenheit aus den offenen Anfeindungen gegen Dietmar Hopp weitestgehend raushielt. Noch dazu kündigte der Vorstand bereits vor der Krisensitzung mit den Münchenern an, dass die Mannschaft des S04 bei Beleidigungen gegen den Mäzen das Spielfeld geschlossen verlassen wird.

12.47 Uhr: Der FC Bayern muss im DFB-Pokal-Viertelfinale beim FC Schalke 04 ohne Verteidiger Jerome Boateng (31) auskommen. Wie Bild und Sport Bild berichten, ist der Weltmeister von 2014 wegen Magen-Darm-Problemen gar nicht erst mit nach Gelsenkirchen gereist.

Außerdem muss der Titelverteidiger am Abend in der Veltins-Arena auf Lucas Hernandez (24) verzichten. Der Franzose wurde laut Bild am Montag (2. März) mit einer leichten Sehnen-Reizung vom Trainingsgelände abgeholt.

Schalke 04 - FC Bayern im Live-Ticker: Markus Schubert statt Alexander Nübel im Tor

Update, Dienstag (3. März), 08.56 Uhr: Die Torwart-Frage vor dem Pokalspiel gegen den FC Bayern München scheint offenbar geklärt. Nach übereinstimmenden Informationen von Sky und Bild steht Markus Schubert (21) am Abend zwischen den Pfosten. David Wagner (48) reagiert damit auf die zuletzt schwachen Auftritte von Alexander Nübel (23). Bild-Reporter Marc Siekmann zufolge gilt der Torwartwechsel auch über das Pokalspiel hinaus.

Update, Montag (2. März), 14.14 Uhr: Die vermutlich spannendste Frage blieb auf der Pressekonferenz soeben unbeantwortet. Trainer David Wagner (48) verriet nicht, wer im Tor der Königsblauen stehen wird.

Schalke 04 - FC Bayern im Live-Ticker: Torhüter-Besetzung beim S04 unklar

"Ich möchte die Thematik hier nicht in der Pressekonferenz anschneiden. Ich möchte erst mit beiden sprechen, ehe ich es hier thematisiere", so der 48-Jährige vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den FC Bayern.

Damit ist weiter unklar, ob Alexander Nübel (23) oder Markus Schubert (21) im Tor des S04 stehen wird. Alexander Nübel, der im Sommer ablösefrei nach München wechseln wird, zeigte sich zuletzt zum wiederholten Male stark verunsichert.

Schalke 04 - FC Bayern im Live-Ticker: Alexander Nübel oder Markus Schubert im DFB-Pokal

Nach der Pleite in Köln (0:3), wo dem 23-Jährigen erneut ein grober Fehler unterlief, skandierten die Fans des FC Schalke 04 "Nübel raus!". Beim Torhüter der "Knappen" flossen daraufhin Tränen.

Gut möglich daher, dass Markus Schubert im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den FC Bayern im Tor stehen wird. Der 23-Jährige ist aber nach mehrwöchigen Problemen an der Patellasehne erst seit gut einer Woche wieder im Training.

Schalke 04 - FC Bayern im Live-Ticker: S04-Trainer David Wagner verrät nichts

David Wagner schloss aus, dass Michael Langer (35), der dritte Torhüter des S04, infrage käme. Ob eine Entscheidung für das morgige Spiel für die restliche Saison gelte, ließ der 48-Jährige unbeantwortet.

"Wie ich vorher sagte, werde ich erst einmal Gespräche führen." Was er sagen konnte, ist, dass die personellen Alternativen für das DFB-Pokal-Viertelfinale, vor dem Schalke zu einem Krisengipfel lädt, gegen den FC Bayern weiter sehr rar sind.

Schalke 04 - FC Bayern im Live-Ticker: Sechs Spieler fallen beim S04 aus

Neben Benjamin Stambouli (29) und Salif Sané (29), fallen auch Ozan Kabak (19), Daniel Caligiuri (32), Omar Mascarell (27), Suat Serdar (22) und Juan Miranda (20) definitiv aus. "Der Bus bei der morgigen Anfahrt wird relativ leer sein", so David Wagner.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des DFB-Pokal-Viertelfinales zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München. Anpfiff in der Veltins-Arena ist am Dienstag (3. März) um 20.45 Uhr. +++

Vorbericht: FC Schalke - FC Bayern München im Live-Ticker

Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 steht vor dem Pokal-Kracher gegen den FC Bayern München mit dem Rücken zur Wand. Die 0:3-Schlappe gegen den 1. FC Köln (der Schalke-Ticker zum Nachlesen) markierte den vorläufigen Höhepunkt einer bedenklichen Negativserie von sechs sieglosen Spielen in der Bundesliga (Tordifferenz: 1:14).

Gegen den FC Bayern München schließt sich nun der Kreis, denn die schwarze Serie des FC Schalke 04 nahm ihren Auftakt am 25. Januar in der Allianz Arena, als man ein 0:5-Debakel hinnehmen musste.

Schalke 04 - FC Bayern im Live-Ticker: Steht Alexander Nübel gegen seinen Ex-Verein im Kasten?

Damals stand beim S04 noch Markus Schubert (21) als Vertretung für den rot-gesperrten Alexander Nübel (23) im Tor. Inzwischen ist die nominelle Nummer eins wieder in den königsblauen Kasten zurückgekehrt.

Man darf gespannt sein, ob Alexander Nübel (so steht der Schalke-Torwart im direkten Vergleich mit Manuel Neuer) auch gegen den FC Bayern München noch das Vertrauen von Trainer David Wagner (48) genießt. Schließlich leistete er sich am Wochenende gegen den 1. FC Köln wieder einen Patzer.

We will never give up, it’s a promise ! Thank you for the support ⚪️ #S04 #WirLeBenDich pic.twitter.com/gFJ3Ud3guA — Jean-Clair Todibo (@jctodibo) March 1, 2020

FC Schalke 04 - FC Bayern München: Alexander Nübel oder Markus Schubert?

Es folgten Pfiffe von den Schalke-Fans und Tränen beim Torhüter, der im Sommer ausgerechnet zum FC Bayern München wechselt. Die psychische Situation ist für Alexander Nübel also alles andere als einfach.

Andererseits: Ersatzmann Markus Schubert hat keine guten Erinnerungen an den FC Bayern. Als der FC Schalke 04 im Januar mit 0:5 in München unterging, leistete auch er sich einen kapitalen Fehlgriff. Wer auch immer am Dienstag im Tor steht, er benötigt diesmal einen Sahnetag, um dem S04 ins DFB-Pokal-Halbfinale zu verhelfen.