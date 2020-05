SC Paderborn gegen den BVB im Live-Ticker: Dortmund muss Saisonaus eines weiteren Profis verkraften

29. Bundesliga-Spieltag steht an

+ © Michael Sohn/AP-Pool/dpa Borussia Dortmund muss für den Rest der Saison auf Mahmoud Dahoud (r.) verzichten. © Michael Sohn/AP-Pool/dpa

Der BVB reist am 29. Spieltag zum SC Paderborn. Im Live-Ticker gibt es alle Informationen zum Bundesliga-Spiel von Borussia Dortmund.

Mögliche Aufstellung SC Paderborn: Zingerle - Dräger, Hünemeier, Schonlau, Collins - Gjasula, Vasiliadis - Pröger, Antwi-Adjei - Mamba, Srbeny

Mögliche Aufstellung Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Can, Delaney, Guerreiro - Sancho, Brandt - Hazard

Anstoß: Sonntag (31. Mai), 18 Uhr

Spielstand: -:-

Tore: -

Platzverweise: -

Schiedsrichter: noch nicht bekannt

Update, Freitag (29. Mai), 12.50 Uhr: Borussia Dortmund muss für den Rest der Saison auf Mahmoud Dahoud (24)verzichten. Dies teilte Lucien Favre heute (29. Mai) auf der Pressekonferenz vor dem Spiel mit.

SC Paderborn - BVB im Live-Ticker: Mahmoud Dahoud fällt für den Rest der Saison aus

"Leider kann auch Mo Dahoud in dieser Saison nicht mehr weiterspielen. Wir haben das am Mittwoch nach dem Spiel erfahren. Es ist nicht schlimm, aber er kann nicht weitermachen", so der 62-jährige Trainer des BVB.

Bei der Verletzung handelt es sich um eine "nicht schlimme Verletzung im Knie", fügte Sascha Fligge (Direktor Kommunikation) hinzu. Für Mahmoud Dahoud ist das vorzeitige Saisonaus besonders bitter, da er sich in den vergangenen drei Spielen einen Stammplatz im Mittelfeld des BVB erkämpfte.

Update, Donnerstag (28. Mai), 9.20 Uhr: Lucien Favre (62) war sich nach der Partie gegen den FC Bayern sicher, dass Erling Haaland (19) nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung* nicht lange ausfallen würde. Zumindest im Spiel bei Tabellenschlusslicht SC Paderborn wird der Schweizer die Offensive dennoch umbauen müssen.

SC Paderborn - BVB im Live-Ticker: Borussia Dortmund muss ohne Erling Haaland auskommen

Wie der kicker berichtet, muss der torgefährliche Norweger einige Tage pausieren. Erling Haaland verletzte sich bei einem unglücklichen Zusammenprall mit dem Schiedsrichter am Knie. Eine schwerwiegende Blessur liege aber nicht vor.

Zu Beginn der kommenden Woche soll der 19-Jährige wieder auf dem Platz stehen. Gegen die Ostwestfalen spricht vieles für einen Einsatz von Thorgan Hazard (27) im Sturmzentrum.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie zwischen dem SC Paderborn und Borussia Dortmund. Der Anstoß in der Benteler-Arena erfolgt am Sonntag (31. Mai) um 18 Uhr. +++

Vorbericht: SC Paderborn - BVB im Live-Ticker

Paderborn/Dortmund - Der Neustart nach der Corona-Pause kann zwar bei Borussia Dortmund* als durchaus gelungen bezeichnet werden. Dennoch bleibt ein bitterer Beigeschmack. Einem souveränen 4:0-Erfolg im Derby gegen Schalke folgte ein 2:0-Arbeitssieg gegen den VfL Wolfsburg.

Am vergangenen Dienstag (26. Mai) gab es dann aber die 0:1 Heimniederlage im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München (zum Live-Ticker). Das wohl wichtigste Spiel der Saison ging verloren. Nun sind es sieben Punkte Rückstand auf Platz 1.

SC Paderborn - BVB im Live-Ticker: Bundesliga-Schlusslicht wartet nach dem Giganten Gipfel

Eher unspektakulär kommt da im Vergleich die Begegnung mit dem SC Paderborn daher. Beim Tabellenletzten hat Borussia Dortmund (alle BVB-Texte auf RUHR24.de) drei Punkte fest eingeplant.

Dass auch solche Spiele Gefahren bergen, zeigte aber schon das Aufeinandertreffen in der Hinrunde. In letzter Sekunde rettete der diesmal verletzt ausfallende BVB-Kapitän Marco Reus* (30) für seine Mannschaft noch ein 3:3. Zur Halbzeit hatte Aufsteiger Paderborn gar mit 3:0 im Signal Iduna Park geführt.

+ Paderborn-Stürmer Streli Mamba (r.) traf im Hinspiel zur 1:0-Führung gegen den BVB © dpa

SC Paderborn - BVB im Live-Ticker: Aufsteiger hat keine Angst vor großen Namen

Trotz einer mageren Punkteausbeute von 18 Zählern in 27 Spielen ist also mit dem SC Paderborn zu rechnen. Denn auch die Spiele gegen den großen FC Bayern gingen in dieser Saison erst durch späte Gegentore jeweils mit 2:3 verloren.

Alle Begegnungen am 29. Spieltag der Bundesliga in der Übersicht:

Der BVB, welcher sich im Kampf gegen Corona engagiert, ist entsprechend gewarnt. Und wird auch nach dem Giganten-Gipfel gegen München konzentriert zu Werke gehen müssen. Dann werden in Ostwestfalen erneut wichtige Punkte im Kampf um die internationalen Plätze verteilt.

nilu

*RUHR24.de und tz.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.