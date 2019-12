Live-Ticker: Verdirbt der SC Freiburg dem FC Bayern Weihnachten? „Ihr Stadion bebt immer“

16. Spieltag der Bundesliga

SC Freiburg gegen den FC Bayern: Die Münchner sind einen Tag nach dem Bundesliga-Topspiel zwischen dem BVB und RB Leipzig gefordert. Verfolgen Sie die Partie hier im Live-Ticker.

SC Freiburg - FC Bayern München -:- (-:-), Mittwoch, 20.30 Uhr

Die Bayern müssen auf den verletzten Leon Goretzka verzichten.

Freiburg hat von sieben Bundesliga-Heimspielen erst eins verloren.

SC Freiburg - FC Bayern München -:- (-:-), Mittwoch, 20.30 Uhr

SC Freiburg: - Bank: - FC Bayern München: - Bank: - Tore: - Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel)

München/Freiburg - Einen Tag nach dem Bundesliga-Topspiel zwischen dem BVB und RB Leipzig sowie zwei Tage nach der spannenden Auslosung zum Champions-League-Achtelfinale ist also auch der große Favorit auf die Meisterschaft wieder gefordert, der FC Bayern München.

SC Freiburg gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Serge Gnabry warnt eindringlich

Und zwar am Mittwochabend (20.30 Uhr) beim SC Freiburg im Breisgau. Bei einem Gegner, den Serge Gnabry höchst respektiert.

„Freiburg spielt seit einigen Jahren richtig guten Fußball. Sie haben nur nicht die Ergebnisse eingefahren“, meinte der Nationalspieler vor der Abreise. „Es wundert nicht sehr, dass sie so weit oben stehen. Mittwochabend wird für uns kein einfaches Spiel, ihr Stadion bebt immer.“

#Günter ➡️ #Höler ➡️Tor - diese Kombination hat in der letzen Saison gegen den @FCBayern zweimal super funktioniert. Darf sich morgen gerne wiederholen, oder? pic.twitter.com/YVxrC6NIZv — SC Freiburg (@scfreiburg) December 17, 2019

Verzichten müssen die Münchner auf Leon Goretzka. „Leon fällt definitiv aus. Er hat muskuläre Probleme“, erzählte Interimscoach Hansi Flick auf der Spieltags-Pressekonferenz, bei der sich Thomas Müller nicht gerade als Kenner von Bayern-Wunschspieler Callum Hudson-Odoi erwies, wie tz.de* berichtet.

SC Freiburg gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Flick ermahnt Boateng und Kimmich

Flick äußerte sich indes auch zur kritischen Szene zwischen Joshua Kimmich und Jerome Boateng gegen Werder Bremen (6:1), als beide Bayern-Profis aneinander gerieten.

„Wir spielen Fußball, und Fußball ist Emotionen. Ich habe beiden gesagt, wie ich solche Situationen finde. Ich habe ihnen meine Meinung gesagt, wie ich es auf dem Platz praktiziert sehen möchte. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, das bleibt intern“, erklärte der 54-jährige Badener.

SC Freiburg gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Hansi Flick lobt Christian Streich

Freiburg liegt in seiner badischen Heimat zwar deutlich südlicher als sein Geburtsort Heidelberg, und doch hat der Bayern-Trainer den kommenden Kontrahenten bestens im Blick.

+ Emotionaler Trainer: Christian Streich (li.) vom SC Freiburg. © AFP / THOMAS KIENZLE

„Es ist eine Mannschaft, die sehr kompakt agiert und sehr viel Druck auf den Ball hat. Sie sind stabil, haben in den letzten Minuten Spiele gedreht“, analysierte Flick und meinte über seinen Gegenüber Christian Streich: „Freiburg ist eine Mannschaft, die zurecht da steht, wo sie steht. Was Christian hier in den letzten Jahren geleistet hat, ist phänomenal. Ich freue mich darauf, nach Freiburg zu kommen und Christian zu sehen.“

SC Freiburg gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Sportclub hat ein Bundesliga-Heimspiel verloren

Sein Team müsse „Druck auf den Ball machen, die Gegner markieren und Zugriff haben“, erklärte Flick weiter.

Das Spiel am Mittwochabend wird zeigen, wie viel Zugriff derFC Bayern auf die Freiburger haben wird, die nur eines ihrer bislang sieben Heimspiele in dieser Saison verloren haben.

