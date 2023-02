Salihamidzic lehnte Offerte für Pavard ab: „Das Angebot war finanziell attraktiv“

Serie-A-Klub hatte Interesse

FC Bayern: Hasan Salihamidzic hat ein Angebot im Winter von Inter Mailand bestätigt. Der Serie-A-Klub wollte Pavard von einem Wechsel überzeugen.

München – Im Winter galt Benjamin Pavard als Abgangskandidat. Doch der FC Bayern ließ den französischen Nationalspieler trotz seines Wechselwunsches nicht ziehen. Jetzt bestätigte Hasan Salihamidzic sogar, dass in München ein gutes Angebot vorlag. Die FCB-Bosse hätten sich aber zugunsten des sportlichen Erfolgs gegen einen Verkauf entschieden. Julian Nagelsmann äußerte sich bereits am Deadline Day als Fan Pavards und lobte dessen Qualitäten.

Benjamin Jacques Marcel Pavard * 28. März 1996 (Alter 26) Größe: 1,86 m Vertrag bis: 30. Juni 2024 Marktwert: 35 Millionen Euro

FC Bayern: Benjamin Pavard in der Bundesliga neben Matthjis de Ligt

Nach dem Wirbel um Manuel Neuer hat der FC Bayern in der Bundesliga die Remis-Serie durchbrochen. Durch die Verletzung von Dayot Upamecano durfte Benjamin Pavard gegen den VFL Wolfsburg von Beginn an im Abwehrzentrum ran und überzeugte neben Matthijs de Ligt. Der französische Nationalspieler bewies auf seiner Wunschposition vor allem defensiv seine defensive Qualität (71 % gewonnene Zweikampfe).

Es ist kein Geheimnis, dass sich Pavard langfristig in der Innenverteidigung sieht. Da er beim FC Bayern aber fast ausschließlich als Rechtsverteidiger aufgeboten wurde, liebäugelte er mit einem Wechsel.

FC Bayern News: Hasan Salihamidzic bestätigt Transfer-Angebote für Benjamin Pavard

Im Winter wurde der 26-Jährige mit dem FC Barcelona und Inter Mailand in Verbindung gebracht, doch Pavard blieb. Nun bestätigte Hasan Salihamidzic bei der SportBILD sogar ein Angebot aus Italien. „Das Angebot war finanziell attraktiv, aber der sportliche Aspekt steht immer an erster Stelle“, sagte der Sportvorstand.

+ Benjamin Pavard bejubelte seinen Treffer in der Champions League gegen Inter Mailand zum 1:0. © Imago/Nicolo Campo

Benjamin Pavard bleibt beim FC Bayern – Julian Nagelsmann: „Froh, dass wir Benji da haben“

Die Leihe von Joao Cancelo zum Rekordmeister könnte jetzt auch Pavards Startschuss in der Innenverteidiger sein. Unmittelbar nach der Präsentation Cancelos lobte Nagelsmann den Franzosen. „Wir sind froh, dass wir Benji da haben. Er gibt uns fußballerisch ein gutes Element – durch eine gute Eröffnung, einen guten Diagonalball“, so der Münchner Chef-Trainer am Deadline Day.

„Benji hat das immer, wenn er innen gespielt hat, sehr gut gemacht. Da war ich sehr zufrieden und er wird auch jetzt sicherlich mehr innen spielen“, fuhr Nagelsmann fort. In den ersten fünf Pflichtspielen stand Pavard vier Mal in der Startformation. Und bei den zwei Siegen zuletzt sogar in der Innenverteidigung. Nagelsmann hat sein Versprechen also wahr gemacht, bleibt der Franzose nun doch in München? (btfm)

