Saison für DFB-Star vorzeitig beendet - droht jetzt sogar das Aus für die WM?

Droht Joachim Löw der nächste Ausfall für die Fußball-WM 2018 in Russland? Einen Weltmeister von 2014 plagt eine möglicherweise chronische Verletzung.

In rund einer Woche wird Bundestrainer Joachim Löw den vorläufigen Kader für die Fußball-WM 2018 in Russland bekanntgeben. Einer, der gesetzt sein dürfte, ist Mesut Özil - eigentlich. Denn der Weltmeister von 2014 droht möglicherweise für das Turnier auszufallen. Wie die englische „Sun“ berichtet, leidet der 29-jährige Mittelfeldspieler des FC Arsenal an einer mysteriösen, vielleicht sogar chronischen Rückenverletzung.

Was ist dran an dem Bericht? Sein Trainer Arsène Wenger sagte nach dem 5:0-Erfolg seines Teams über Burnley, bei dem Özil fehlte: „Seine Rückenprobleme sind wieder aufgeflammt. Ich weiß nicht, wie lange er ausfällt. Ich denke, dass er diese Saison nicht mehr zur Verfügung stehen wird.“ Damit ist das Saison-Aus klar, Özil wird die letzten beiden Liga-Spiele gegen Leicester (9.5.) und Huddersfield (13.5.) nicht mehr bestreiten. Seit dem 1. April ist er in der Premier League nicht mehr aufgelaufen. Insgesamt verpasste der 89-malige Nationalspieler in dieser Saison bereits 17 Pflichtspiele.

Wird Mesut Özil zur WM fit oder nicht? Ein Ausfall wäre für die DFB-Elf definitiv eine Schwächung. Mit Lars Stindl und Serge Gnabry fallen zwei Mittelfeldspieler für die WM bereits aus; dazu kommen mit Manuel Neuer und Jerome Boateng zwei Stars, deren WM-Teilnahme alles andere als sicher erscheint.

