„Sadio war oft der Schuldige“: Mané war Geldstrafen-König bei Liverpool

Ex-Teamkollege enthüllt

Sadio Mané gilt nicht als Skandalnudel, sondern eher als bodenständiger Typ. Andy Robertsons Enthüllung ist deshalb ziemlich überraschend.

München - Es hat nicht lange gedauert, bis sich Sadio Mané in die Herzen der Fans des FC Bayern gespielt hat. Schon nach wenigen Wochen schnappte er sich das Megafon und stieg auf den Zaun. Rein sportlich hat er in der Hinrunde noch nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft.

Sadio Mané Geboren: 10. April 1992 (Alter 30 Jahre), Bambali, Senegal Verein: FC Bayern München Position: Stürmer/Außenstürmer Marktwert: 60 Millionen Euro

Sadio Mané: Ex-Kollege überrascht mit Enthüllung

Ausgerechnet vor der WM warf den Senegalesen eine Verletzung zurück. Ein Schlag auf das Wadenbeinköpfchen bedeutete für ihn das WM-Aus und eine lange Pause. Während Mané an seiner Rückkehr arbeitet, überrascht sein Ex-Teamkollege Andy Robertson mit einer Enthüllung.

Mané war beim FC Liverpool offenbar einer der Strafenkönige - was aber nicht etwa an seiner Disziplinlosigkeit lag, sondern eher an seiner Vergesslichkeit. „Einige der Geldstrafen sind teuer. Wenn du deinen Pass bei einer Auswärtsfahrt vergisst, wird dir ein großer Teil deines Gehalts abgezogen“, verrät Robertson im Podcast We are Liverpool.

+ Andy Robertson und Sadio Mané beackerten beim FC Liverpool gemeinsam die rechte Seite - und das sehr erfolgreich. © MB Media/Imago

Bayern-Star Mané vergaß bei Liverpool oft seinen Reisepass

Besonders oft habe Mané sein Ausweisdokument vergessen. „Sadio war oft der Schuldige. Natürlich verzögert sich der Flug und die Ankunft Wir mussten eine hohe Geldstrafe verhängen“, verrät der schottische Nationalspieler.

Auch beim FC Bayern dürfte es für derartige Vergehen eine Strafe geben - ob er dahingehend schon negativ aufgefallen ist, ist nicht überliefert. Beim FC Liverpool wird er jedenfalls nicht mit seiner Vergesslichkeit, sondern mit seinen 120 Toren in 269 Spielen in Erinnerung bleiben. Gemeinsam mit Roberto Firmino und Mo Salah bildete er jahrelang das wohl gefährlichste Sturm-Trio der Welt.

FC Bayern wartet sehnsüchtig auf Genesung von Sadio Mané

Ähnliche Fußstapfen will er auch beim FC Bayern hinterlassen. Dafür muss er aber erst wieder fit werden. Für das so wichtige Champions-League-Achtelfinale gegen Paris St. Germain könnte die Zeit zu knapp sein. Wie Sport1 berichtet, wird der 30-Jährige dieses Ziel wohl verpassen.

Stand heute sei es realistischer, dass Mané erst am 18. Februar gegen Borussia Mönchengladbach wieder eingreifen kann. Julian Nagelsmann will den „Druck aus dem Kopf des Spielers“ bekommen, dabei weiß er auch: Der Superstar wird aktuell dringend gebraucht. In der Offensive des Rekordmeisters läuft es längst nicht mehr so gut wie im Herbst - nun fällt auch noch Leon Goretzka (mal wieder) aus. (epp)

Rubriklistenbild: © MB Media/Imago