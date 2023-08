Schalke 04 gegen Braunschweig im Live-Ticker: S04-Neuzugang trifft

+ © IMAGO/Michael Taeger FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig im Live-Ticker bei RUHR24 © IMAGO/Michael Taeger

In der ersten Runde des DFB-Pokals gastiert Schalke 04 bei Eintracht Braunschweig. RUHR24 berichtet im Live-Ticker über die Partie.

Aufstellung Eintracht Braunschweig: Hoffmann - Marx, Behrendt, Kurucay - Krauße, Griesbeck, Nikolaou, Donkor - Kaufmann, Ujah, Gomez

Aufstellung FC Schalke 04: Müller - Brunner, Baumgartl, Kaminski, Matriciani - Schallenberg - Tempelmann, Seguin - Drexler (62. Lasme), Terodde, Karaman

Begegnung: Eintracht Braunschweig - FC Schalke 04

Anpfiff: Freitag (11. August), 20.45 Uhr

Spielstand: 1:2 (1:2)

Tore: 1:0 Ujah (12.), 1:1 Karaman (19.), 1:2 Seguin (42.)

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Patrick Ittrich (Hamburg)

>>> Live-Ticker aktualisieren <<<

62. Minute: Reis wechselt zuerst. Drexler geht vom Platz, für ihn kommt der pfeilschnelle Lasme. Schalke spekuliert auf zunehmende Konterchancen in den nächsten Minuten.

61. Minute: Kaufmann und Kaminski tauschen Nettigkeiten aus. Ittrich mischt sich ein und ermahnt die Streithähne. Auf dem Platz passiert derweil nicht viel in dieser Phase.

56. Minute: Gegen Brunner wird falscher Einwurf gepfiffen. Die Eintracht darf übernehmen, kann den Ballbesitz aber auch nicht nutzen. Es gibt im Anschluss wieder Einwurf für Schalke, den Brunner dieses Mal korrekt ausführt.

51. Minute: Die Gastgeber machen in den ersten Minuten nach Wiederanpfiff mehr Druck. Angesichts des Spielstands verwundert das allerdings kaum. Zwingend wird es bislang nicht.

47. Minute: Beide Mannschaften kommen unverändert aus der Kabine. Dafür haben die Eintracht-Fans offenbar während der Pause einen üppigen Vorrat an Pyrotechnik entdeckt, der gerade im Heimblock abgebrannt wird.

21.49 Uhr: Anpfiff zur 2. Halbzeit!

21.33 Uhr: Und dann ist Pause. Eine äußerst fahrige Anfangsphase „krönt“ Schalke 04 mit einem Slapstick-Gegentreffer nach einem völlig missratenen Zuspiel von Baumgartl auf Müller. Nach 19 Minuten konnte Karaman den Fehlstart etwas schmeichelhaft korrigieren, als er bei einem Freistoß von Seguin am zweiten Pfosten goldrichtig stand.

Kurz vor der Halbzeit war es dann Startelf-Debütant Seguin selbst, der einen schön vorgetragenen Angriff der Schalker über die rechte Seite von Brunner und Drexler vollendete. Effiziente „Knappen“ gehen mit einer Führung in die Katakomben.

45. +3 Minute: Braunschweig bekommt noch einmal zwei Eckbälle, kann daraus aber kein Kapital schlagen.

42. Minute: Plötzlich spielt Schalke Fußball. Schallenberg leitet einen schönen Angriff auf Brunner ein, der nach einem Doppelpass mit Drexler auf Seguin zurücklegt. Der zieht beherzt ab und jagt den Ball unter die Querlatte. Ein schönes Tor, der S04 führt.

42. Minute: TOR FÜR SCHALKE 04!

39. Minute: Fußballerisch ist dieses Duell der Zweitligisten in der ersten Pokalrunde kein Leckerbissen. Immer wieder gibt es wegen kleinerer Fouls Unterbrechungen, Offensivbemühungen scheitern nicht selten im Ansatz. Unterhaltsam ist es aufgrund der zwei Treffer dennoch.

34. Minute: Marx kommt nach einer Flanke aus der zweiten Reihe zum Abschluss. Sein Schuss kommt mit viel Wucht aufs Tor, landet allerdings genau in den Armen von Müller.

32. Minute: Ouedraogo wärmt sich bereits am Spielfeldrand auf. Ob er schon zur Pause ins Spiel kommt? Seine Kreativität würde den bislang einfallslosen Schalkern gewiss guttun.

29. Minute: Jetzt schlägt die Abseitsfalle auf der anderen Seite zu. Ujah lässt sich ins Mittelfeld zurückfallen und will Kaufmann schicken, der jedoch zu früh startet.

25. Minute: Die erste Gelbe Karte der Partie sieht Nikolaou, der Karaman taktisch foult.

23. Minute: Etwas schmeichelhaft ist dieser Ausgleichstreffer schon. Allerdings war auch der Führungstreffer der Braunschweiger ein ziemliches Zufallsprodukt.

19. Minute: Aus dem Nichts fällt der Ausgleich. Schalke hat erneut Freistoß in der Braunschweiger Hälfte. Die Hereingabe von Seguin wird immer länger und von Ujah unfrewillig verlängert. Karaman ist am zweiten Pfosten zur Stelle und drückt den Ball über die Linie. 1:1!

19. Minute: TOR FÜR SCHALKE 04!

15. Minute: Eine Freistoß-Flanke von Seguin und ein daraus resultierender Eckball für Schalke 04 bringen keine Gefahr ein.

12. Minute: Ein Rückpass von Baumgartl kommt mit viel zu wenig Druck auf Müller zugerollt, der nicht mehr richtig klären kann. Ujah staubt ab und schlenzt den Ball zur Führung über den Schalker Schlussmann ins Tor.

12. Minute: TOR FÜR BRAUNSCHWEIG!

8. Minute: Jetzt lässt sich auch Königsblau erstmals offensiv blicken. Seguin schickt Terodde steil, der wird dann von Braunschweig-Keeper Hoffmann gefällt. Doch der Stürmer stand im Abseits.

5. Minute: Und dann kann sich der S04-Keeper erstmals auszeichnen. Nach einem Kopfball von Krauße ist Müller zur Stelle und pariert zum Eckstoß, der keine Gefahr bringt.

4. Minute: Der nächste Pass von Müller landet direkt im Seitenaus. Dieses Mal konnte gar kein Schalker den Ball erreichen.

2. Minute: Der S04 scheint noch nicht ganz wach. Ein ungenaues Zuspiel von Torhüter Müller auf Kaminski resultiert in einem Einwurf für die Gastgeber in der Schalker Hälfte.

20.45 Uhr: Anpfiff!

Eintracht Braunschweig gegen Schalke 04 im Live-Ticker: Ouedraogo auf der Bank

20.39 Uhr: „You‘ll Never Walk Alone“ ist gespielt, die Fans singen sich warm. In wenigen Minuten rollt der Ball.

20.27 Uhr: Assan Ouedraogo steht heute zwar nicht in der Startelf, gehört aber zum dritten Mal in Folge dem Spieltagskader an. S04-Coach Thomas Reis sagt dazu am ZDF-Mikrofon. „Wir wollen den Jungen behutsam aufbauen. Behutsam bedeutet aber nicht, dass er nicht viel Spielzeit bekommt.“ Gut möglich, dass der 17-Jährige heute als Joker eingesetzt wird.

20.08 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie ist der erfahrene Patrick Ittrich. Einen Videoassistenten gibt es im DFB-Pokal erst ab dem Viertelfinale.

19.58 Uhr: Schalke-Neuzugang Paul Seguin, den RUHR24 im Trainingslager zum großen Interview traf, steht heute erstmals in einem Pflichtspiel in der S04-Startelf. Gegen Kaiserslautern und den Hamburger SV war der Mittelfeldspieler jeweils eingewechselt worden.

Eintracht Braunschweig gegen Schalke 04 im Live-Ticker: Startelf-Debüt beim S04

19.50 Uhr: Die Gastgeber haben sich mit der Bekanntgabe der Mannschaftsaufstellung etwas mehr Zeit gelassen. Inzwischen liegt aber auch die Startelf der Braunschweiger vor: Hoffmann - Marx, Behrendt, Kurucay - Krauße, Griesbeck, Nikolaou, Donkor - Kaufmann, Ujah, Gomez

Auf der Eintracht-Bank sitzen: Casali, Ivanov, Multhaup, Endo, Philippe, Rittmüller, Wiebe, Kijewski, Caliskaner

19.32 Uhr: Und da ist die Aufstellung auch schon. Mit folgender Elf beginnt Schalke 04 in der ersten Pokalrunde bei Eintracht Braunschweig: Müller - Brunner, Baumgartl, Kaminski, Matriciani - Schallenberg - Tempelmann, Seguin - Drexler, Terodde, Karaman

Auf der S04-Bank sitzen: Langer, Cisse, Kozuki, Lasme, Latza, Mohr, Ouedraogo, Polter, Tauer

+ So beginnt Schalke 04 im DFB-Pokal bei Eintracht Braunschweig. © RUHR24

Update, Freitag (11. August), 18.42 Uhr: Knapp zwei Stunden noch, dann geht es los in Braunschweig. Die Aufstellungen beider Mannschaften erwarten wir am heutigen Abend etwas früher, als das vor Ligaspielen der Fall ist.

Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig: Der Vorbericht zur ersten Runde im DFB-Pokal

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Spiels Eintracht Braunschweig gegen den FC Schalke 04. Die Partie in der ersten Runde des DFB-Pokals wird am Freitag (11. August) um 20.45 Uhr im Eintracht-Stadion angepfiffen. +++

Braunschweig/Gelsenkirchen – Der DFB-Pokal und Schalke 04: Seit dem Pokalsieg 2011 war das keine wirkliche Erfolgsgeschichte mehr. Nur einmal erreichte der S04 noch das Halbfinale, ansonsten war spätestens in der Runde der letzten Acht Schluss. In den vergangenen zwei Spielzeiten überstand Königsblau gerade einmal die Auftakthürde.

Auch in diesem Jahr liegt der sportliche Fokus ganz klar auf der 2. Bundesliga, der direkte Wiederaufstieg ist das große Saisonziel. Zur ersten Pokalrunde nach Braunschweig dürften die Schalker dennoch hochmotiviert reisen. Immerhin geht es gegen einen direkten Liga-Konkurrenten, auf den man neun Tage später am 3. Spieltag der 2. Bundesliga (20. August, 13.30 Uhr) erneut trifft.

Erstes Drama schon vor Schalke-Spiel in Braunschweig fest: Sidi Sané verpasst Wiedersehen mit S04

Ein Drama steht schon unabhängig vom Ausgang beider Partien fest: Sidi Sané wird beide Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Braunschweig und Schalke 04 verpassen. Der „Knappenschmiede“-Absolvent war im Sommer mangels Perspektive vom S04 zu den Niedersachsen gewechselt.

Gleich bei seinem ersten Auftritt im Testspiel gegen Rot-Weiß Essen dann der Schock: Innenbandriss im linken Knie. Zehn Wochen Ausfallzeit prognostizierten die Braunschweiger. Ein Einsatz ist frühestens Anfang Oktober wieder möglich.

+ Ex-Schalke-Profi Sidi Sané hat sich im ersten Testspiel für Eintracht Braunschweig einen Innenbandriss zugezogen. © Sebastian Priebe/Imago

Ein Wiedersehen mit den ehemaligen Mannschaftskollegen gibt es somit frühestens beim Liga-Rückspiel Anfang Februar. Pokalluft wird Sané in dieser Saison derweil nur schnuppern können, wenn sein neuer Klub die erste Runde gegen Schalke 04 (die Partie gegen Eintracht Braunschweig live im Free-TV und Stream sehen) übersteht.