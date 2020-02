Bayern-Schock nach Chelsea-Gala! Lewandowski fehlt dem FCB wochenlang

Nach Chelsea-Sieg

FC Bayern: Schock für den Rekordmeister! Robert Lewandowski fällt mit einer Knieverletzung wochenlang aus.

Robert Lewandowski wird dem FC Bayern wochenlang fehlen

wird dem wochenlang fehlen Der Stürmer verletzte sich bei der Gala beim FC Chelsea am Knie

Bislang stand Lewandowski in jeden Spiel in der Startelf

München - Wenige Stunden nach der Gala des FC Bayern beim FC Chelsea an der Stamford Bridge, kam die Schock-Meldung. Der Deutsche Rekordmeister muss wochenlang auf Robert Lewandowski* verzichten.

Der Stürmer zog sich am Mittwochabend einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk zu, wie der FC Bayern auf Twitter mitteilte.

ℹ️ @lewy_official erlitt beim gestrigen 3:0-Sieg des #FCBayern beim @ChelseaFC einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk. Die Ausfallzeit wird insgesamt rund vier Wochen betragen.#ComeBackStronger, Lewy!



https://t.co/YAyJVy49QS — FC Bayern München (@FCBayern) February 26, 2020

Eingehende Untersuchungen durch FCB-Doc Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt am Mittwochmittag nach der Rückkehr aus London brachten die Schock-Diagnose.

Lewandowski wird zehn Tage einen Gips tragen müssen, anschließend beginne das Aufbautraining. Die Bayern rechnen mit einer Ausfallzeit von rund vier Wochen.

FC Bayern: Schock! Robert Lewandwoski fällt wochenlang aus

Für das Rückspiel gegen den FC Chelsea am 18. März wird der Pole also in jedem Fall fehlen. Ob es für das Topspiel in der Bundesliga reicht, muss man abwarten. Am 4. April ist der FC Bayern beim BVB zu Gast.

Lewandowski ist nicht der einzige Verletzte des FC Bayern. Kingsley Coman wurde in der zweiten Hälfte verletzt ausgewechselt. Er wird dem Team von Hansi Flick aber nicht allzu lange fehlen.

smk

Rubriklistenbild: © AFP / BEN STANSALL