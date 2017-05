Ordner von Böller getroffen - Braunschweiger Fans stürmen Platz

Bei Relegationsspiel gegen Wolfsburg

Der getroffene Ordner wird behandelt.

Beim Relegationsspiel gegen den VfL Wolfsburg zündeten Anhänger von Eintracht Braunschweig mehrere Böller. Ein Ordner wurde vom Feuerwerk getroffen und verletzt.

Braunschweig - Unschöne Szenen beim Relegationsspiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg: Im Fanblock der Braunschweiger zündeten Anhänger Pyrotechnik und Böller, dabei wurde offenbar ein Ordner verletzt. Bilder zeigen den Mann am Boden liegend, während er von Sanitätern versorgt wird.

Ersten Meldungen zufolge soll der Ordner ein Knalltrauma erlitten haben. Ansonsten ist noch nichts über seinen Zustand bekannt. Er wurde noch am Stadion in einem Krankenwagen behandelt. Die Partie, in der sich der VfL Wolfsburg durchsetzte und damit den Klassenerhalt schaffte, wurde wegen des Feuerwerks nach der Pause verspätet angepfiffen.

Nach Spielende stürmten mehrere hundert Braunschweiger Fans den Platz und zündeten auch dort Bengalos. Die Polizei hatte Mühe, die Menge zu kontrollieren, während die Wolfsburger Spieler sofort in die Kabine flüchteten. Bereits beim Hinspiel am Donnerstag war es zu Auseinandersetzungen zwischen Anhängern beider Vereine und der Polizei gekommen.

sr