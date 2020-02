Radikale Körper-Transformation bei Reiner Calmund: Vorher-Nachher-Fotos machen ihm Mut

„Neue Anzüge fällig!“

Er will es jetzt wissen: Reinhard Calmund verändert seinen Körper. Der Ex-Bundesliga-Funktionär zeigte nun erste Erfolge.

Reiner Calmund wurde bekannt als Bundesliga-"Schwergewicht" im Diensten von Bayer Leverkusen.

Zuletzt war er als Experte bei Sky und in Kochsendungen von Vox im Fernsehen zu sehen.

Nun fasste der beliebte Rheinländer einen lebensverändernden Entschluss.

Reinhard Calmund fasst radikalen Entschluss: Er will seinen Körper konsequent verändern

Reiner Calmund, genannt „Calli“, ist DAS Bundesliga-Schwergewicht schlechthin. Der ehemalige Manager von Bayer Leverkusen* und heutige Sky-Experte hat seinen Körperumfang zu seinem Markenzeichen gemacht. So veröffentlichte der Genussmensch ein Buch namens „Eine Kalorie kommt selten alleine“ und war Jury-Mitglied in den Vox-Shows „Die Kocharena“, „Grill den Henssler“ und „Grill den Profi“.

Der 71-Jährige brachte bei 172 cm Körpergröße schon mal über 160 Kilogramm Gewicht auf die Waage. Doch damit soll nun endgültig Schluss sein. Calmund erfindet sich neu! Schon im Thailand-Urlaub zum Jahreswechsel purzelten die Pfunde: 17 Kilo hat Calmund abgenommen. Doch das soll nur der Anfang sein.

Bundesliga-Legende Calmund postet Foto aus der Klinik - und offenbart privaten Hintergrund seiner Entscheidung

Sehr offen schildert er auf Facebook, wieso er seinen Körper nun nachhaltig verändern und abspecken will: „Die Welt kennt mich als gemütlichen Dicken und ich gebe zu, in dieser Rolle habe ich mich in den vergangenen Jahren wohl gefühlt. Aber: sie ist mir im wahrsten Sinne des Wortes zu ‚schwer‘ geworden. Denn es war nicht immer gemütlich. Wenn die Kilos auf die Gelenke drücken, dann schmerzt das mitunter ganz gehörig.“ Dazu postete Calmund ein Foto aus dem Krankenhausbett.

Zunehmende körperliche Beschwerden haben ihn nun also zu einer radikalen Maßnahme gebracht: Calmund ließ sich operieren: „Nach vielen, langen Gesprächen mit meiner Frau, mit Freunden und Ärzten, habe ich mir von Professor Dr. Norbert Runkel in der Sana Klinik Offenbach den Magen mit einem Bypass verkleinern lassen.“

Calmund will Körper-Transformation - seine Fans machen ihm Mut

So hofft er, nicht erneut Opfer des Jo-Jo-Effektes zu werden - und „mit mehr Mobilität und Spaß“ das Familienleben genießen zu können. Schließlich adoptierten er und seine Ehefrau Sylvia 2013 ein zweijähriges thailändisches Mädchen.

Fans machen Calmund Mut: Viele posteten im Kommentarbereich unter dem Krankenhaus-Beitrag von Calmund eigene Vorher-Nachher-Fotos ihrer Transformationen. Eine Frau schreibt beispielsweise: „Auch Sie werden das schaffen. Ich habe vor etwas mehr wie zwei Jahren einen Sleeve bekommen und 50 kg abgenommen.“ Ein anderer spricht dem Prominenten ebenfalls Zuversicht zu: „Nach 1 1/2 Jahren habe ich mich halbiert, ganz ohne Einschränkungen. Es war die beste Entscheidung meines Lebens und ‚Filetsteak statt Akropolis Grillteller‘ funktioniert ausgezeichnet!“

Reiner Calmund zeigt sich deutlich schmaler: „Neue Anzüge fällig!“

Nicht nur das: Calmund bekommt bereits die ersten Komplimente. Als er sich am 31. Januar bei der Sky-Sendung zum Deadline Day zeigte, wirkte sein Gesicht schon deutlich schmaler. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: „Super schaust du aus!“, „Das sieht zwar ungewohnt, aber wirklich toll aus“, „Wow! Die ersten Kilos sind ja schön gepurzelt!“, „Auf jeden Fall bald sind neue Anzüge fällig!“, schreiben begeisterte Fans des Rheinländers.

