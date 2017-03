Real Madrid holt sich Tabellenführung zurück

Sieg gegen Betis Sevilla

+ © dpa Real Madrids Cristiano Ronaldo (r) gegen Real Betis Spieler in Aktion. © dpa

Madrid - Real Madrid hat den Ausrutscher des FC Barcelona genutzt und sich die Tabellenführung in der Primera Division zurückerobert.

Gegen Betis Sevilla kamen die Königlichen am Sonntagabend zu einem 2:1 (1:1)-Erfolg. Cristiano Ronaldo (40. Minute) und Sergio Ramos (81.) trafen für den spanischen Fußball-Rekordmeister. Real-Torwart Keylor Navas (25.) hatte die Gäste per Eigentor in Führung gebracht.

Durch den Sieg zog Real mit 62 Punkten an Barcelona (60 Punkte) vorbei und hat zudem ein Spiel weniger ausgetragen. Barça hatte zuvor überraschend mit 1:2 bei Deportivo La Coruña verloren.

dpa