Real Madrid gegen FC Chelsea JETZT im Live-Ticker: Joao Felix setzt erstes Ausrufezeichen

Champions-League-Viertelfinale

Real Madrid empfängt den FC Chelsea zum Hinspiel des Viertelfinales in der Champions League. Im Live-Ticker zum Spiel verpassen Sie kein Highlight der Partie.

2. Minute: João Félix scheitert an Courtois! Madrid ist weit aufgerückt und verliert den Ball. Chelsea hält sich nicht lange mit Ballbesitz auf und so wird João Félix lang und tief geschickt. Der zieht davon und kann dann nur von Courtois gestoppt werden, der den Abschluss aus etwas spitzem Winkel pariert.

Real Madrid gegen FC Chelsea 0:0 (-:-)

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba - Modric, Camavinga, Kroos, Valverde - Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr. FC Chelsea: Kepa - James, Fofana, Thiago Silva, Koulibaly, Chilwell - Kovacic, Kanté, Fernández - Sterling, João Félix Tore: -

1. Minute: Das Spielgerät läuft.

Update, 21.00 Uhr: Gleich geht es los. Die Spieler haben sämtliche Formalitäten hinter sich gebracht und warten auf den Anpfiff.

Update, 20.50 Uhr: Die Spieler haben nach dem Aufwärmen den Platz verlassen und die Ränge im Estadio Santiago Bernabéu füllen sich langsam. Die Erwartungshaltung der spanischen Fans ist klar: Gegen kriselnde Londoner zählt nur ein Sieg. Es wird spannend, zu beobachten, wie sich die Stimmung entwickelt, sollte Chelsea hier in Führung gehen.

Update, 20.23 Uhr: Noch gut 40 Minuten bis zum Anpfiff. Man darf gespannt sein, ob sich Chelsea hinten so einigelt, wie es die Aufstellung vermuten lässt. Dagegen scheint ziemlich sicher, dass es für Real Madrid nur eine Richtung geben wird: nach vorne.

Kai Havertz und Rüdiger sitzen nur auf der Bank

Update, 19.52 Uhr: Beide Mannschaften haben ihre Startelf bekannt gegeben. Nach momentanen Stand startet Real Madrid mit einer Dreierkette in der Defensive, was für Antonio Rüdiger die Reservistenrolle bedeutet. Dafür stärkt Ancelotti sein Mittelfeld gleich mit vier zentralen Spielern. Chelsea hingegen bietet wohl eine Fünfer-Abwehrreihe auf. Kai Havertz, zuletzt als Mittelstürmer eingesetzt, sitzt nur auf der Bank. Dessen Rolle werden sich wahrscheinlich João Félix und Sterling teilen.

+ Thiago Silva leitet die Geschicke des Abwehrbollwerks von Chelsea. © IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Erstmeldung vom 12. April: Madrid – Das Duell zwischen Real Madrid und FC Chelsea London im Viertelfinale der Champions League ist ein Duell zweier Mannschaften, bei denen derzeit nicht alles nach Plan läuft.

Wenn auch die derzeitige Misere der „Blues“ deutlich gravierender ist, so ist die Königsklasse für beide Team die Möglichkeit, die Saison noch zu retten. Über die Highlights des Spiels werden Sie hier im Live-Ticker jederzeit auf dem Laufenden gehalten.

Chelsea London bei Real Madrid: „Blues“ mit Interimstrainer Frank Lampard

Der FC Chelsea trifft zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt auf Real Madrid. Nicht nur, dass die Londoner ohnehin ihren Ambitionen in der Liga weit hinterherlaufen – Platz elf mit 33 Punkten –, auch auf der Trainerposition gab es nun schon zum zweiten Mal in dieser Saison eine Veränderung: Frank Lampard hat interimsweise das Traineramt von Graham Potter übernommen, der am 3. April freigestellt wurde.

Lampard zur Seite steht Co-Trainer Anthony Barry, der vom FC Bayern heiß umworben war, dessen Abgang Chelsea allerdings einen Riegel vorgeschoben hat. Turbulente Zeit für den Verein von Nationalspieler Kai Havertz und das obwohl die „Blues“ in der Wintertransferperiode 329,5 Millionen Euro für insgesamt neun Neuzugänge investiert haben.

+ Real Madrid gegen Chelsea London heißt es im Viertelfinale der Champions League. © IMAGO / Marca und IMAGO / Sven Simon

Real Madrid gegen FC Chelsea: Der Stuhl von Ancelotti wackelt

Aber auch bei den Gastgebern des Champions-League-Viertelfinales, Real Madrid, läuft derzeit nicht alles nach Plan. Die Königlichen haben nach der 2:3-Niederlage gegen Villarreal am vergangenen Spieltag in La Liga die nationale Meisterschaft so gut wie verspielt. Das lässt Gerüchte hochkochen, dass die Zeit von Trainer Carlo Ancelotti nach dieser Saison vorbei sein wird. Da hilft es auch nichts, dass die Madrilenen in der Copa del Rey im Finale stehen.

Einstweilen leitet der italienische Gentleman und bekennende Raucher Ancelotti aber noch die Geschicke von Real Madrid und baut dabei auch auf zwei Deutsche. Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung und Toni Kroos als Strippenzieher im Mittelfeld dürften gegen Chelsea gesetzt sein. Genauso wie Ex-Bayern-Spieler David Alaba, der eine der Führungsfiguren im Team der Spanier darstellt. (sch)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO