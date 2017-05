Real kauft 16-jährigen Brasilianer für Wahnsinns-Summe

Unfassbar!

+ © dpa Die Stars von Real Madrid feiern die Meisterschaft - bald bekommen sie teuren Zuwachs. © dpa

Real Madrid hat den Geldbeutel gezückt und unglaubliche 61 Millionen Euro ausgegeben. Für einen gerade einmal 16-Jährigen aus Brasilien. Der zudem erst 2019 beim spanischen Meister spielen wird.

Der spanische Fußballmeister Real Madrid hat sich die Rechte am erst 16-jährigen Brasilianer Vinicius Junior von Flamengo Rio de Janeiro gesichert. Der Stürmer soll die Königlichen laut der Sporttageszeitung Marca mit allen Nebengeräuschen 61 Millionen Euro kosten. Die reine Ablöse soll 45 Millionen, ein Handgeld für den Spieler und seine Familie acht und eine Provision für die Beraterfirma ebenfalls acht Millionen Euro betragen.

Die Vereinbarung gilt ab Juli 2018, Vinicius Junior wird aber erst ein Jahr später aus seiner Heimat nach Spanien gehen. Dies gab Real in einer Pressemitteilung bekannt. Es sei allerdings möglich, dass der Spieler im Falle einer Einigung der Klubs früher komme, hieß es weiter.

Mega-Party in Madrid: Real hat mit Toni Kroos erstmals seit 2012 wieder den Titel in der LaLiga gewonnen. So feierten die Fußball-Stars von Real Madrid.

SID