Jugendwahn: Bundesligist verpflichtet 16-jährigen Dänen

Talentkrake schlägt wieder zu

+ © picture alliance/dpa / Jan Woitas Haben die Bundesliga-Stars bald einen Teenager bei sich? © picture alliance/dpa / Jan Woitas

RB Leipzig gilt ohnehin als Talentkrake. Das beweist der Mateschitz-Klub nun erneut und verpflichtet einen 16-Jährigen aus Dänemark.

Leipzig - RB Leipzig hat den 16 Jahre alten dänischen Junioren-Nationalspieler Gustav Grubbe verpflichtet. Das teilte sein bisheriger Verein Odense Boldklub am Freitag mit. Der Odense-Mitteilung zufolge unterzeichnete der Abwehrspieler einen Vertrag beim sächsischen Fußball-Bundesligisten, der bis 30. Juni 2023 gültig ist. Grubbe selbst erklärte in der Mitteilung auf der Vereins-Homepage des dänischen Clubs, dass er zunächst in der U17 der Leipziger spielen soll.

dpa