Guerreiro in München beim Medizincheck gesichtet – Unterschrift steht bevor

Verpflichtung bald offziell

Der ehemalige BVB-Star Raphael Guerreiro ist in München angekommen. Seine Verpflichtung dürfte für den FC Bayern also nur noch Formsache sein.

München - Dass sich Raphael Guerreiro dem FC Bayern anschließen wird, hatte Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge bereits vor dem Champions-League-Finale vor knapp zwei Wochen angedeutet, nun scheint der Transfer nur noch Formsache zu sein. Der 29-Jährige kam am Donnerstagmorgen um 8 Uhr zum Medizincheck beim Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in München an. Die Unterschrift dürfte direkt danach folgen.

Raphaël Adelino José Guerreiro Alter: 29 Jahre (22. Dezember 1993) Position: Abwehr Aktueller Marktwert: 20 Millionen (Quelle: Transfermarkt.de)

Raphael Guerreiro zum Medizincheck in München

In einem kurzen Video, das Sky-Reporter Torben Hoffmann auf seinem Twitter-Profil teilte, ist der Abwehrspieler vor der Klinik in einem Auto zu sehen, er lächelt in die Kameras der Reporter vor Ort. Am Ende des Clips zeigt er noch Daumen Hoch, ehe das Auto auf dem Gelände verschwindet.

Seinen neuen Trainer beim FC Bayern kennt Guerreiro gut. Thomas Tuchel holte ihn 2016 nach Dortmund und sagte schnell: „Er ist auf dem besten Weg zum Trainerliebling.“ Seitdem ist viel passiert, zuletzt kämpfte der 29-Jährige mit dem BVB noch um die Deutsche Meisterschaft gegen seinen neuen Klub.

+ Raphael Guerreiro ist in München zum Medizincheck angekommen. © Ulrich Wagner/imago

Verpflichtung von Raphael Guerreiro rückt näher

Beim BVB zählte Guerreiro sieben Jahre lang zu einer festen Größe, seinen Ende Juni 2023 auslaufenden Vertrag verlängerte er jedoch nicht. Für den FC Bayern ist Guerreiro neben Konrad Laimer, der vom Ligarivalen Leipzig kommt, der nächste ablösefreie Coup.

Viel Geld wird der Verein auf jeden Fall für einen neuen Stürmer in die Hand nehmen müssen, dieser wird dringend gesucht. Wird es doch Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt? Darf man einem Bericht der französischen L‘Équipe Glauben schenken, ist der FC Bayern in der Pole Position im Rennen um den 24 Jahre alten Angreifer. Das sind bisher jedoch nur Gerüchte, einen Blitz-Transfer wird es in diesem Fall wohl nicht geben. (msb)

Rubriklistenbild: © Ulrich Wagner/imago