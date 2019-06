Ralf Rangnick verlässt RB Leipzig

Neuer Job, neue Rolle

+ © dpa / Jan Woitas RB Leipzig ist für Ralf Rangnick Geschichte. © dpa / Jan Woitas

Ralf Rangnick beendet sein Engagement als Trainer und Sportdirektor von RB Leipzig offenbar mit sofortiger Wirkung. Seine Zukunft soll schon geklärt sein.

Leipzig - Ralf Rangnick gibt nach seinem Trainerjob auch sein Amt als Sportditrktor bei RB Leipzig auf, wie mehrere Medien berichten. Demnach wird der 60-Jährige eine neue übergreifende Rolle als Fußballchef einnehmen.

Rangnick wird Fußballchef bei Red Bull

Der 60-Jährige soll im Netzwerk des von Red Bull alimentierten Bundesliga-Klubs die Standorte in Leipzig, Brasilien und New York betreuen, wie der Sportbuzzer am Montag berichtet. Neuer Sportdirektor soll nach Bild-Informationen der vorherige Paderborner Markus Krösche werden.

Als Rangnicks Chefcoach-Nachfolger steht Julian Nagelsmann, der von der TSG Hoffenheim nach Leipzig wechselt, schon länger fest. Über die neuen Personalentscheidungen will RB am Dienstag auf einer Pressekonferenz (11.00 Uhr) mit Oliver Mintzlaff und Rangnick informieren.

Rangnick gibt Amt als Sportdirektor wohl freiwillig auf

Wie kicker.de berichtet, gibt Rangnick auf eigenen Wunsch zum Monatsende sein Amt als Sportdirektor trotz des bis 2021 laufenden Vertrages ab. Der gebürtiger Backnanger ist seit Juli 2012 für die Sachsen tätig.

Neben seiner Tätigkeit als Sportdirektor arbeitete Rangnick in der Saison 2015/2016 und in der abgelaufenen Spielzeit als Trainer - er führte Leipzig in die Bundesliga und nun auf den dritten Tabellenplatz.

Video: Rangnick gegen Hoeneß - die schönsten Wortduelle

dpa/ml