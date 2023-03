Neymars irre Verletzungshistorie: 733 Tage außer Gefecht – auch gegen den FC Bayern

Erneute Knöchel-OP

Der Brasilianer Neymar weist eine lange Verletzungshistorie vor und wird auch gegen den FC Bayern in der Champions League verletzt fehlen.

München – In der Champions League messen sich seit Jahrzehnten die besten Spieler des europäischen Vereinsfußballs. Beim Aufeinandertreffen des FC Bayern München und Paris Saint-Germain wird ein Superstar in Reihen der Franzosen fehlen. Der Brasilianer Neymar fällt wegen einer Operation an seinem rechten Knöchel bis zum Saisonende aus – mal wieder.

Der 31-Jährige hat trotz seiner erfolgreichen Karriere einige Spiele und ganze Saisonphasen verletzungsbedingt verpasst. Seine Verletzungshistorie liest sich fast erschreckend. Insgesamt hatte der Dribbelkünstler seit 2013 36 Verletzungen, die ihn bis heute 733 Tage außer Gefecht setzten und durch die er 129 Pflichtspiele mit seinen Klubs FC Barcelona und PSG verpasste. Hinzu kommen noch einige Partien für die brasilianische Nationalmannschaft, für die er trotzdem 124-mal das gelbe Trikot überzog sowie mindestens 15 weitere Begegnungen, die der Angreifer bis zum Ende dieser Spielzeit verpassen wird.

+ Neymar von PSG liegt mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen des Parc de Princes. © Hufnagel/imago

Zahlreiche Verletzungen begleiten Neymar in seiner Karriere

Zu den Spielen, die Neymar neben dem kommenden Achtelfinale in der Champions League gegen den FC Bayern verpasste, gehört unter anderem auch das legendäre WM-Halbfinale der WM 2014 gegen Deutschland. Damals fiel der Superstar wegen einer Wirbelverletzung aus, die ihn beinahe lähmte. Auch in der Champions League, die er 2015 mit dem FC Barcelona gewann, fehlte der Brasilianer in einigen wichtigen Spielen der K.O.-Phase. Nach wie vor konnte PSG noch nie die Königsklasse gewinnen.

Die lange Ausfallzeit der aktuellen Verletzung des umstrittenen Weltklasse-Spielers ist wiederum auf vergangene Blessuren an seinem rechten Sprunggelenk zurückzuführen. Aufgrund dieser Vorgeschichte pochten die Ärzte von PSG auf eine Operation, die die Ausfallzeit von Neymar bis zum Saisonende zur Folge hat.

Champions-League-Triumph von PSG ohne Neymar?

Eigentlich sollte in diesem Jahr für Neymar zusammen mit seinem Kumpel Lionel Messi der große Triumph in der Champions League her. Auch der FC Bayern München sollte da kein Hindernis darstellen, denn in dieser Saison erzielte der Superstar 18 Treffer in 29 Spielen und bereitete darüber hinaus 17 Tore vor. Die Verletzungsanfälligkeit hat dem 31-Jährigen erneut einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Der Vertrag des Brasilianers bei PSG läuft noch bis zum Sommer 2025. In der Theorie bleiben dem Offensivvirtuosen also mindestens zwei Spielzeiten, um für den langersehnten Pariser Erfolg in der Königsklasse zu sorgen. Sollten sich die Verletzungen von Neymar jedoch in dieser Regelmäßigkeit fortsetzen, könnte sich dieses Unterfangen schwer gestalten. (jsk)

