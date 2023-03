PSG bestätigt Neymar-Aus vor Champions League-Showdown gegen den FC Bayern

Champions League

Paris Saint Germain muss im Champions League-Duell mit dem FC Bayern auf Neymar verzichten. Der Brasilianer fällt den Rest der Saison aus.

Paris - Die Spannung steigt, denn das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint Germain rückt immer näher. Der deutsche Rekordmeister hat mit dem 1:0-Sieg im Hinspiel den Grundstein für einen Erfolg über PSG gelegt, trotzdem ist das Viertelfinale noch weit entfernt. Die Gäste aus der französischen Hauptstadt werden alles in die Waagschale werfen, um das Ergebnis in der Allianz Arena zu drehen.

FC Bayern München erwartet Paris Saint Germain zum Rückspiel

„Ja und sogar noch mehr! Wir fahren nach München, um zu gewinnen und uns für die nächste Runde zu qualifizieren“, sagte PSG-Star Kylian Mbappé nach dem 4:2-Erfolg gegen den FC Nantes zum TV-Sender Canal Plus auf die Frage, ob er gegen die Bayern seine Treffer 202, 203 und 204 im PSG-Trikot folgen lässt. Auf Hilfe seines Offensivpartners Neymar wird der Franzose aber verzichten müssen.

Name Neymar da Silva Santos Júnior Alter 31 Verein Paris Saint Germain Nationalität Brasilien Länderspiele 122

Christophe Galtier, Cheftrainer von Paris Saint Germain, kündigte bereits auf der Pressekonferenz vor dem Nantes-Spiel an, dass Neymar gegen den FC Bayern München fehlen wird. Der brasilianische Nationalspieler hatte sich im Ligaspiel vor zwei Wochen gegen den OSC Lille eine Knöchelverletzung zugezogen, die offenbar schwerwiegend ist. Wie PSG am Mittwoch (6. März) mitteilte, fällt der 31-Jährige nicht nur für die Partie in München, sondern sogar für den Rest der Saison aus.

FC Bayern München: Neymar fehlt bei Gegner PSG

„Neymar hat in den letzten Jahren eine Reihe von Verletzungen am rechten Knöchel erlitten. Nach seiner letzten Verletzung am 20. Februar empfahl das medizinische Personal von Paris Saint-Germain eine Operation an den Bändern, um ein großes Rückfallrisiko zu vermeiden. Alle befragten Experten haben diese Notwendigkeit bestätigt. Die Operation wird in den nächsten Tagen im Aspetar-Krankenhaus in Doha durchgeführt. Es wird drei bis vier Monate dauern, bis er wieder mit der Mannschaft trainieren kann“, lautete die offizielle Pressemitteilung seines Klubs. (smr)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Julien Mattia / Le Pictorium