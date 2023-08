PSG bricht auseinander: Mbappé aussortiert, Neymar will wohl sofort weg

Transfer-News im Ticker

Die Traum-Offensive von Paris St. Germain droht auseinanderzubrechen. Messi ist schon weg, Mbappé und Neymar wollen folgen. Die wichtigsten Transfer-News im Ticker.

Paris – Messi, Mbappé, Neymar: Dieses Weltklasse-Sturmtrio war Zeit seiner Existenz von keinem Klub der Welt zu überbieten. Für den Gewinn der Champions League reichte es aber trotzdem nicht. Jetzt sind die Zeiten der galaktischen PSG-Offensive wohl endgültig vorbei. Lionel Messi steht bereits seit Längerem bei Inter Miami unter Vertrag und verzückt die amerikanischen Fans mit einer unglaublichen Torquote in seinen ersten Spielen.

Rund um Ausnahmekönner Kylian Mbappé spielt sich momentan eine recht unwürdige Posse ab. Die Pariser sortierten den Franzosen aus, nachdem dieser das Angebot ausgeschlagen hatte, seinen bis 2024 laufenden Vertrag zu verlängern. Kaum zu glauben, aber wahr: Der Superstar ist französischen Medien momentan nicht „Teil des Projekts“, dessen Flaggschiff er für mehrere Jahre war.

Der Verein forciert einen Abgang in diesem Sommer, weil er seinen Superstar 2024 nicht ablösefrei verlieren will. Mbappé hat deutlich gemacht, dass er seinen Kontrakt nicht verlängern will. Eine ähnliche Situation also wie bei Harry Kane und den Tottenham Hotspur – mit dem Unterschied, dass Klub-Boss Daniel Levy seine Ikone trotzdem halten möchte und bisher jegliche Offerten des FC Bayern abgelehnt hat.

Mbappé trainiert momentan in der Gruppe des aussortierten Stars, in der sich auch Julian Draxler fit hält. Real Madrid gilt als heißer Anwärter auf eine Verpflichtung, allerdings sollen die Königlichen laut L‘Equipe und RMC auf eine klare Absichtserklärung Mbappés warten.

Weghorst vor Rückkehr in die Bundesliga: Schlägt Hoffenheim zu?

Neu sind die Wechselgerüchte rund um Neymar: Offenbar will auch der Dritte im Bunde des Stürmertrios den Klub nun verlassen. Die französische Sportzeitschrift L‘Equipe berichtet, dass Neymar das PSG-Management am Sonntag über seine Wechselabsichten informiert haben soll. Mit den bevorstehenden Transfers von Ousmane Dembélé (FC Barcelona) und Goncalo Ramos (Benfica Lissabon) rüstet sich der Hauptstadtklub für eine Zukunft ohne Neymar und Co.

Währenddessen steht Wout Weghorst vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Der niederländische Stürmer ist sich Berichten der Bild zufolge einig mit der TSG 1899 Hoffenheim. Momentan steht der 31-Jährige noch beim FC Burnley unter Vertrag, zuletzt war er an Manchester United ausgeliehen. (epp)

